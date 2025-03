Warhammer: The Horus Heresy RPG angekündigt

HQ

Games Workshop und Cubicle 7 haben Warhammer: The Horus Heresy Roleplaying Game angekündigt, das allererste RPG, das in der legendären Warhammer 40K-Prequel-Ära spielt. Das Spiel lässt die Spieler in den legendären Bürgerkrieg eintauchen, der das Imperium spaltete, beginnend mit dem berüchtigten Verrat in Isstvan. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Legionärskonsuln und befehligen eine kämpfende Kriegsflotte, während sie Überleben, Rache und das Chaos des Krieges bewältigen müssen.

Das Spiel verspricht eine epische Geschichte, moralische Dilemmata und strategische Herausforderungen, während die Spieler entscheiden, wem sie vertrauen und wie sie die Schrecken des galaktischen Konflikts ertragen wollen. Dominic McDowall von Cubicle 7 hebt das große Ausmaß des Settings hervor und vergleicht die Legenden, die die Spieler erschaffen werden, mit klassischen Sci-Fi-Epen.

Die Vorbestellungen für die Grundregeln und das Starterset beginnen im Sommer 2025, eine vollständige Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2026 geplant.