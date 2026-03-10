Warhammer teasiert mehr Orky-Goodness und präsentiert neue Rabattboxen

HQ

Letzte Woche hat Warhammer auf ein online gepostetes Leak gegriffen und einen offiziellen Community-Post veröffentlicht, der bestätigt, dass ja, es gibt einen neuen Ork-Warboss in der Stadt, der bereit ist, richtig loszulegen. Warbosse kommen nicht allein, wie wir wissen, und diese Woche wurden uns einige neue Enthüllungen versprochen.

Statt einer vollständigen Enthüllung bekamen wir jedoch drei Teaser-Bilder im neuesten Ork-zentrierten Beitrag der Warhammer Community, die einen Grot mit einer Brille, einer Power Claw und einem Kustom-Ork-Kannon zeigen. Die Fans begannen sofort zu spekulieren, worauf das anspielen könnte, und es scheint, dass der allgemeine Konsens darauf hindeutet, dass es sich dabei um Teile für ein neues Ork-Fahrzeug oder ein neu gestaltetes Ork-Motorrad handelt. Der Trottel mit einer Schutzbrille sieht jedenfalls ganz schnell bereit aus.

Neben diesen kleinen Ork-Teasern erhielten wir auch die Bestätigung von vier neuen Schnäppchenboxen, die auf uns zukommen, mit einer Space Marine-Streitmacht, die diesmal gar keine regulären Marines enthält. Die Eye of Terror Battalion: Sons of Dorn-Box gibt dir einen Redemptor-Dreadnought, einen Ballistus-Dreadnought und zwei Repulsor-Henker-Panzer. Es gibt auf jeden Fall große und sperrige Maschinen in der Kiste. Als ihre Todgegner haben wir eine neue Kampfpatrouille für die Iron Warriors, die eine ordentliche Menge Warp- und maschinell durchsetzter Infanterie an eure Tische bringt. Du bekommst 5 Chaos Terminators in der Box, fünf Havocs, 10 Legionäre und einen Warpsmith, um alles zusammenzuhalten.

Unter den anderen Discountboxen erhalten die Adeptus Mechanicus einen Onager Dunecrawler, einen Ironstrider Ballistarius und einen Skorpius Dunerider in einer Box, und die Imperialen Ritter stampfen mit ihrem Eye of Terror Bataillon ins Feld, das einen Valiant Ritter sowie zwei Armiger-Warglaives enthält.

