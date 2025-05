Warhammer Skulls kehrt nächste Woche zum neunten Mal zurück

HQ

Warhammer hat sich zu einer der größten und beeindruckendsten Bibliotheken von Videospielen entwickelt. Diese Reihe von Projekten ermöglicht es Warhammer Schöpfer Games Workshop, ein jährliches Showcase namens Skulls zu veranstalten, bei dem es sich ausschließlich auf Spiele konzentriert und die massive Anhängerschaft von Tabletop-Fans für eine kurze Zeit mit Neuigkeiten und Enthüllungen hinter sich lässt.

In diesem Jahr findet zum neunten Warhammer Skulls Showcase statt, und das genaue Datum und die genaue Uhrzeit für die Show wurden gerade bestätigt, wobei dies für den 22. Mai um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ angesetzt ist.

Was das Angebot betrifft, so können wir Updates für die nächsten Schritte für Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer 40,000: Mechanicus II, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Vermintide II, Warhammer 40,000: Warpforge und sogar Warhammer 40,000: Battlesector erwarten.

Uns wurde auch gesagt, dass Rahul Kohli als Moderator der Show zurückkehren wird, wobei der Schauspieler und Warhammer Fan erklärt: "Es gibt so viele Einstiegspunkte in das Warhammer-Universum, und meiner war durch Videospiele. Das Warhammer Skulls Festival ist etwas, das ich jedes Jahr einschalten würde, wenn ich es nicht schon veranstalten würde! Es ist mir ein Vergnügen, in meinem 3. Jahr zurückzukehren und ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen auf das zu sehen, was enthüllt wird, es wird eine verdammt gute Show!"

Um die Rückkehr von Skulls zu feiern, bietet Games Workshop auch Rabatte auf viele der Warhammer -Titel, DLCs und mehr sowie Werbegeschenke, die ebenfalls verfügbar sind. Weitere Informationen zu diesen finden Sie unter Skulls auf Twitch, da die Woche von Warhammer ebenfalls am 22. Mai beginnt.