Warhammer Skulls kehrt diesen Mai zurück

Wenn Sie ein Warhammer-Fan sind, sollten Sie den 23. Mai in Ihrem Kalender einstreichen, da Games Workshop die diesjährige Iteration des Warhammer Skulls -Events genau an diesem Tag veranstalten wird.

Der Showcase wird als One-Stop-Shop dienen, um alles über die kommenden Warhammer-Videospiele und -Projekte zu erfahren, die in Arbeit sind. Für dieses Jahr sind uns Auftritte von Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Boltgun, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Blood Bowl 3, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40,000: Warpforge und Warhammer 40,000: Darktide versprochen.

Die Show findet am Mai 23 um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ statt und wird erneut von The Haunting of Bly Manor und Gears of War Schauspieler Rahul Kohil moderiert. Im Vorfeld des Events werden bestehende Warhammer-Titel und ihre DLCs in den digitalen Stores bis zu 90 % günstiger sein, und wir können ein paar Werbegeschenke erwarten.

Schaut euch die Show auf dem Warhammer Twitch-Kanal an.