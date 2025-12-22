Warhammer scheint einige neue Aeldari Corsair-Modelle anzuteasern

HQ

Letztes Jahr zeigte Games Workshop unseren liebsten guten Weltraumelfen mit einer Erneuerung vieler ihrer Modelle etwas Liebe. In diesem Jahr erhielt der Drukhari ein ähnliches Makeover, und bald sieht es so aus, als könnten wir neue Modelle von den Aeldari Corsairs bekommen.

Corsairs bewegen sich gewissermaßen auf der Grenze zwischen den reinherzigen Craftworld-Aeldari und den Drukhari-Räubern. Sie sind Weltraumelfen-Piraten, in Laiensprachen, und doch lag der Fokus eines kürzlichen Warhammer-Community-Beitrags auf einem edleren Admiral. Yriel, von der Craftworld Iyanden. Durch die online veröffentlichte Kurzgeschichte sehen wir, wie Yriel ein wenig an seinen Craftworld verliert, da es ihm verboten ist, Feinde durch die weiten Weltmeere zu verfolgen.

Yriel scheint kein Nein zu akzeptieren, und als er zu seiner wahren Flotte von Schiffen zurückkehrt, erwartet er eine Truppe Harlekine, die auf ihn wartet. Der Albtraum-Golf ist der Ort, an den er gehen soll, und Yriel nutzt die Gelegenheit, um das Aussterben zu verführen und zu leugnen. Das klingt zumindest nach einem Vorgeschmack auf einen neuen Aeldari-Charakter und ein Korsar-Trupp. Vielleicht sogar eine Korsarenarmee, die man im Kampf einsetzen kann. Wir werden es im neuen Jahr herausfinden.

