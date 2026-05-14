Warhammer präsentiert vorbemaltes Gelände und erscheint mit der 11. Edition

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Warhammer bringt offiziell seine eigene vorgestrichene Geländelinie auf den Markt. Es macht super Spaß, deine Miniaturen in den Farben zu bemalen, die du magst, um dich auf den Tisch vorzubereiten, aber wenn du deine Armee bereit hast, brauchst du immer noch Deckung, um sie hinter dir zu legen, und eine zerstörte Stadt zum Bauen. Das kann eine etwas weniger ansprechende Aufgabe sein, weshalb Games Workshop einspringt und vorbemaltes Gelände bereitstellt.

Nach einem Online-Leak zeigte der Warhammer-YouTube-Kanal ein kurzes Video, das das vorgestrichene Gelände zeigte, und es sieht von sehr gutem Standard aus. Wir bezweifeln, dass jeder Trümmerbrocken handgemalt wird, aber er sieht mehr als gut genug aus, um direkt in die Mitte deines Tisches geworfen zu werden. Weitere Details werden bald folgen, aber wir vermuten, dass diese Sets etwas teurer sein werden als ein durchschnittliches Grundstück.

Vorbemaltes Gelände könnte dich darüber nachdenken lassen, welche anderen Teile von Warhammer vorgestrichen werden könnten. Wir bezweifeln jedoch, dass wir vorbemalte Modelle in nächster Zeit in einer Verpackung sehen werden, da das die Lackverkäufe von Games Workshop einschnuren könnte. Außerdem entdeckten aufmerksame Zuschauer des Videos einige potenzielle New-Ork-Biker, die zusammen mit dem speziellen Armageddon-Gelände präsentiert wurden, sodass es möglich ist, dass wir bald vom Starren frisch gestrichener Wände zu spannenden neuen Miniaturen wechseln werden.

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