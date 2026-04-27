Warhammer: Mark of Chaos - Hält es stand?

HQ

Bevor es Total War: Warhammer gab, gab es Warhammer: Mark of Chaos. Dieses Spiel wurde erstmals 2006 veröffentlicht und ermöglichte es dir, riesige Armeen von Warhammer-Einheiten aufzubauen, ohne Hunderte für Plastikfiguren auszugeben, und bot dir unverwechselbare, unterhaltsame Kampagnen, inklusive Schlachten, die wirklich zum Leben erwachten. Ist das aber besser in der Vergangenheit zu bleiben, jetzt haben wir die umfangreiche Trilogie von Creative Assembly? Oder lohnt es sich, zum unglaublich detaillierten RTS von Black Hole Entertainment zurückzukehren, das sich damals wie eines der besten Warhammer-Spiele anfühlte?

Warhammer: Mark of Chaos erlaubt es dir, verschiedene Fraktionen zu kontrollieren. Chaos, das Imperium, Orks und Goblins, Zwerge, Elfen sowohl Hoch- als auch Dunkelelfen und Skaven. Wenn du einfach nur Schlacht um Schlacht sehen willst, kannst du beliebige Armeen in CPU-Scharmützeln oder über LAN-Multiplayer aufeinander absetzen, wenn du einen Kumpel im lokalen Internet findest. Wenn du das machst, hättest du Spaß und findest ein actiongeladenes, wenn auch grafisch veraltetes Strategie-Erlebnis. Aber du würdest das eigentliche Herzstück von Warhammer: Mark of Chaos verpassen, nämlich die Kampagnen.

Warhammer: Mark of Chaos Die Gold Edition (die, die man auf Steam im Rahmen von Warhammer Classics bekommt) kommt mit der Battle March-Erweiterung, das heißt, du bekommst drei Kampagnen und kannst als Das Imperium, Chaos sowie Orks & Goblins spielen. Diese Kampagnen sind brillant gestaltet und bestehen aus Missionen, in denen du deine Armee aufbaust und sie immer wieder auf die Probe stellst, wobei jeder Akt mit einer großen Schlacht abgeschlossen wird, die genauso herausfordernd wie filmisch wirkt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich diese Kampagnen als Kind in Dauerschleife gespielt habe. Sie sind für Warhammer Fantasy wirklich das, was Dawn of War für 40k war, als es erschien, und sind genauso lohnend, egal welche Fraktion du spielst. Die Chaos- und Imperium-Kampagnen machen besonders Spaß, da sie parallel zueinander laufen, sodass du, wenn du böse oder gut wirst, den Protagonisten der anderen Kampagne verprügeln kannst.

Werbung:

Abgesehen davon könnte man argumentieren, dass es außerhalb der Kämpfe kein großes, übergreifendes strategisches Element gibt. Im Gegensatz zu Total War: Warhammer malt man die Karte nicht in deiner Farbe oder verwaltet ein Imperium. Stattdessen geht man entweder von Mission zu Mission oder von Gefecht zu Gefecht und testet verschiedene Einheiten, Builds und Helden aus. Da steckt eine altmodische Einfachheit, die zu schätzen ist, und sie ermöglicht es Mark of Chaos, sich darauf zu konzentrieren, die Kämpfe wirklich großartig zu gestalten. Ich würde sagen, sie sind in Sachen filmisches Gefühl ebenbürtig mit den Schlachten aus den Total War: Warhammer-Spielen. CA bietet uns mehr Größe, mehr Details und breitere Einheitenaufstellungen, aber zu dieser Zeit hatte Mark of Chaos keine Ebenbürtigen. Wir haben 10 Jahre gebraucht, um mit Total War: Warhammer ein Upgrade zu bekommen.

Warhammer: The Old World, wie es heute genannt wird, fühlt sich an, als hätte es etwas von dem Charakter verloren, den es einst hatte. Nachdem Games Workshop das Warhammer Fantasy-Setting gestrichen und durch Age of Sigmar ersetzt hat, wirkt es etwas hohl, neue Dinge in der Alten Welt zu sehen. Mark of Chaos stammt jedoch aus einer Zeit, in der Warhammer Fantasy als geistiges Eigentum investiert wurde. Es fühlte sich an, als hätte es, obwohl es an Popularität gegenüber 40k verlor, trotzdem ein Eigenleben – und dieses Gefühl bekommt man im Gameplay. Die Charaktere sind frisch und fesselnd, die Geschichten haben Gewicht, und selbst wenn man keine Nostalgie für diese Warhammer-Ära hat, sorgt die Sorgfalt der Entwickler für eine ansteckende Bindung an das Setting.

Es ist auch heute noch ziemlich einfach, Warhammer: Mark of Chaos zu empfehlen. Klar, die Grafik ist veraltet und das Gameplay wurde von Total War: Warhammer besser gemacht, aber wenn du ein storyorientiertes Warhammer Fantasy RTS willst, gibt es heute kaum ein Spiel, das das viel besser macht. Die einzigen wirklichen Nachteile sind, dass es keinen Online-Multiplayer gibt und dass das Spiel einige Quality-of-Life-Optionen fehlen, an die ich mich heute in Strategiespielen gewöhnt habe, wie zum Beispiel, die Zeit zu beschleunigen, wenn ich nicht möchte, dass meine Einheiten fünf Minuten lang über eine karge Landschaft laufen. Ansonsten, wenn du Fantasy-Spiele, Strategiespiele oder Old-School-Warhammer magst, solltest du diesen Klassiker unbedingt ausprobieren oder ihn zum ersten Mal ausprobieren. Der beste Klassiker, den ich bisher wieder gespielt habe.

Werbung: