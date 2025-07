Warhammer-Macher Games Workshop spricht US-Zölle in Höhe von 12 Millionen Pfund an

HQ

Games Workshop hat einen Rekordumsatz pro Jahr erzielt, und es scheint, dass Warhammer als IP in besserer Verfassung ist als je zuvor, aber es gibt immer noch Hindernisse für die totale Weltherrschaft des Unternehmens. Der US-Präsident Donald Trump könnte nämlich mit seinen Zöllen eine große Delle bei den Gewinnen verursachen, und eine Fledermaus verhindert den Bau eines neuen Parkhauses.

Wie von IGN entdeckt, hat Games Workshop kürzlich seine neuesten Finanzzahlen veröffentlicht, mit Kommentaren von CEO Kevin Rountree, der die Zölle und den Schlag einräumte, den sie auf die Gewinne ausüben würden. "Unsere derzeitige Schätzung ist, dass, wenn wir nichts tun, neue Zölle den Gewinn vor Steuern um ca. 12 Millionen Pfund belasten könnten", schrieb er. "Dieses neue Problem wird auf unsere gewohnt pragmatische Art und Weise angegangen. Wir werden unsere Einsatzpläne nicht zu sehr ändern. Wir haben bereits eine US-amerikanische Unternehmenseinheit und investieren in unseren Sitz in Memphis und eröffnen Filialen in den meisten Bundesstaaten. Einige unserer Handelspartner, Mitarbeiter und Kunden sind nervös. Um es klar zu sagen – es ist Business as usual für Games Workshop, wieder einmal muss eine neue Normalität akzeptiert werden. Es liegt größtenteils außerhalb unserer Kontrolle."

Rountree sprach dann weiter über ein neues temporäres Parkhaus, das in der Nähe von Warhammer World in Nottingham gebaut wird. Eine "niedlich aussehende Zwergfledermaus, die unsere Arbeit verzögert", schrieb Rountree, aber es scheint, als würde Games Workshop die Fledermaus nicht aus ihrem Zuhause vertreiben oder sie ausrotten. Stattdessen werden sie sich "sorgfältig um die Fledermaus kümmern".

Anderswo setzt Games Workshop seinen Aufstieg als eines der größten Unternehmen Großbritanniens fort. Dank des Hypes, der durch die jüngsten Erfolge in Videospielen ausgelöst wurde, und des größeren Interesses an den Miniaturen und der Hintergrundgeschichte, scheinen die Leute mehr Warhammer als je zuvor zu kaufen.

