Warhammer kündigt mit neuen Bildern an, was als nächstes für Age of Sigmar ansteht

Warhammer liebt es, kryptische Teaser zu geben und kleine Teile seiner kommenden Miniaturen zu zeigen, um den Hype anzuheizen. Die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum von Age of Sigmar sind nicht anders, denn Warhammer hat seine Lore-Präsentation mit einem Blick in die Zukunft von Age of Sigmar abgerundet.

Auf der Warhammer-Community-Seite sehen wir vier Bilder, die zukünftige Miniaturen zeigen, die für das Tabletop-Kriegsspiel kommen werden. Es gibt eine für jede Große Allianz (die Ordnung, Tod, Zerstörung und Chaos sind), so dass die meisten Spieler wahrscheinlich etwas haben werden, das sie wollen oder in einer Armee verwenden können.

Das Bild oben links sieht aus wie ein ramponierter Schild mit der Darstellung einer Art Käfer. Vielleicht ein abgenutzter Krieger der Städte von Sigmar oder ein zombifizierter Soldat, der auf eine neue Schlacht zumarschiert. Das Bild oben rechts zeigt einen Schock aus orangefarbenem Haar mit einem trollartigen Gesicht als Gürtelschnalle, was vielleicht auf einen Zwerg oder einen verrückten Chaos-Geezer hindeutet. Das Bild unten links ist mit ziemlicher Sicherheit der große Bleibauch eines Ogers, und unten rechts sieht aus, als hätte ein Mann einen schaumigen lila Milchkaffee über den Boden verschüttet.

Wir werden diese Modelle rechtzeitig enthüllt sehen, aber bis dahin kann man davon ausgehen, dass die Warhammer-Community mit Spekulationen überhand nimmt. Oder nicht. Sie sind klügere Leute als ich, also haben sie wahrscheinlich schon erraten, was auf sie zukommt.

