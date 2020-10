Warhammer in VR - Age of Sigmar: Tempestfall angekündigt

Viele Informationen gibt es noch nicht, festhalten können wir, dass mit Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall ein VR-Titel im Warhammer-Universum "Age of Sigmar" erscheinen soll. Entwickelt wird Tempestfall vom Carbon Studio aus Polen, das auch für das VR-Rollenspiel "The Wizards" verantwortlich war.

Das Spiel hat bereits eine Steam-Seite erhalten, laut der die Veröffentlichung "irgendwann 2021" erfolgen soll. Hardware-Anforderungen oder weitere Plattformen neben dem PC sind noch nicht bekannt, in einer Presseankündigung heißt es, diesbezügliche Infos sollen bald folgen.

Bis dahin könnt ihr schon mal der offiziellen Homepage von Tempestfall einen Besuch abstatten und euch den folgenden Teaser ansehen: