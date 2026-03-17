Warhammer "erweckt" einen der größten Helden der Menschheit, Kommissar Yarrick

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Ist die Moral unter Ihren Truppen niedrig? Drohen Männer mit der Desertion? Sogar (Kaiser bewahre) sich den Reihen der ketzerischen Feinde anschließen, die deine Linien bombardieren? Fürchte dich nicht, treuer Kommandant, denn einer der standhaftesten Anführer der Menschheit ist zurückgekehrt und wird jeden zitternden Lippen und kalte Fuß mit einem schnellen Schuss durch den Schädel heilen. Kommissar Yarrick ist zurückgekehrt, und es scheint, dass die Linie tatsächlich halten wird.

Jahrelang hatten Fans geglaubt, dass Yarrick, der Kommandant der Imperialen Garde auf dem ständigen Schlachtfeld der Welt von Armageddon, vom Dämonprimarchen Angron getötet worden war, da er eine Trophäe aus einem Schädel mit augmetischem Auge besaß. Allerdings scheinen die Geschichten über Yarricks Tod stark übertrieben zu sein, denn ein neuer Beitrag der Warhammer Community kündigt seine Rückkehr an, ohne dass er vom Tod zurückkehren muss.

Dies deutet weiter darauf hin, dass sich das Setting der kommenden 11. Edition von Warhammer 40.000 stark auf Orks sowie auf die Kämpfe um Armageddon konzentriert. Wir haben dafür noch keine offizielle Bestätigung, aber Leaks und Gerüchte deuten weiterhin darauf hin. Hoffen wir, dass es bald eine offizielle Enthüllung gibt.

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