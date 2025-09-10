Warhammer enthüllt neuen Drukhari-Kodex neben neuen Modellen

HQ

Die Gerüchte waren wahr, denn Warhammer hat einen neuen Anführer für die Drukhari enthüllt, der neben ihrem neuen Kodex stehen wird, der offiziell auf dem Weg ist. Nach Jahren, in denen dem ehemaligen Dark Eldar so gut wie keine Liebe entgegengebracht wurde, scheint Games Workshop endlich das Ruder herumzureißen, um den folterliebenden Freaks ihr Recht zu geben.

Einige Fans sind jedoch ein wenig enttäuscht von den neuen Angeboten. Der Archon der vergifteten Zunge ist das Herzstück der neuen Drukhari-Vitrine, denn Lady Malys scheint ein großartiges Vorbild zu sein, um deine bösen Weltraumelfen zu ihrem nächsten Überfall zu führen. Außerdem erhaltet ihr eine neue Archonten-Miniatur, die wiederum als Anführer für eure Kabale mit mehreren Kriegsausrüstungsoptionen und -stilen fungieren kann.

Einige Fans hofften jedoch auf eine etwas stärkere Auffrischung der Fraktion, ähnlich wie bei der Aeldari-Auffrischung aus dem letzten Jahr. Ein Großteil der Drukhari-Armee ist jetzt in die Jahre gekommen, und viele ihrer Truppen sind nicht im Games Workshop Webstore erhältlich. Hoffentlich werden wir noch mehr Modelle sehen, bevor der Codex veröffentlicht wird, oder die Fans müssen darauf hoffen, dass sich die Fraktion in der kommenden 11. Auflage auf sie konzentriert.

