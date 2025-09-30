Warhammer enthüllt eine neue Ultramarine-Kampfpatrouille, mit der ihr eure Space-Marine-Armeen aufstocken könnt

HQ

In den letzten Wochen haben wir gesehen, wie Warhammer den blauen Posterboys, den Ultramarines, viel Liebe entgegengebracht hat. Marneus Calgar, der Ordensmeister, bekam ein brandneues Modell, ebenso wie seine Elitegarde, die Victrix Guard, und Cato Sicarius schlossen sich der Gruppe an.

Um deiner Armee eine massive Masse hinzuzufügen, kannst du dir auch die Crux Terminatus Battleforce schnappen, die eine große Anzahl von Terminator-Einheiten hinzufügt. Jetzt gibt es auch eine neue Kampfpatrouille für die Ultramarines, mit der ihr leichtere Infanterie auf eure Liste setzen könnt.

Die neue Kampfpatrouille besteht aus einem Bibliothekar, fünf Fürbittern, fünf Reivern, drei Aggressoren und drei Klingenwächter-Veteranen. Es ist eine ziemlich vielseitige Truppe, und obwohl viele Space-Marine-Spieler wahrscheinlich bereits einige dieser Einheiten haben werden, schadet es nie, sich zu verdoppeln.

Technisch gesehen könntest du diese Einheiten zwar wie jede Art von Space Marine führen, aber wenn du sicherstellen willst, dass die Leute wissen, dass sie die Ultramarines sind, gibt es auch eine neue Kiste mit Upgrades und Transfers, die du durchlaufen kannst.

