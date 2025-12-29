Warhammer enthüllt eine neue Huron Blackheart-Miniatur, die bereit ist, die Galaxie zu plündern.

HQ

Für Abaddon war es vielleicht etwas einsam, findest du nicht? Der einzige richtige Kriegsherr einer Chaos Ungeteilt-Fraktion mit einer schönen neuen Miniatur zu sein. Wenn man Abaddon kennt, mochte er wahrscheinlich die ganze Aufmerksamkeit, aber jetzt hat er Konkurrenz, denn der Fanliebling Chaoslord Huron Blackheart kehrt zurück.

Warhammer-Fans wissen, dass für Weihnachten auf der Warhammer Community-Seite immer eine große Enthüllung geplant ist, und dieses Jahr kehrte der Master of the Red Corsairs zurück. Huron war – wie so ziemlich jeder verräterische Space Marine – dem Imperator loyal, als er zum ersten Mal ins Setting kam. Er wandte sich jedoch während des Badab-Krieges gegen das Imperium und verwandelte seine Astral Claws in die Red Corsairs. Sie sind eine piratenähnliche Fraktion von Chaos-Marines, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, denn selbst nachdem ihm von einem Melta die Hälfte seines Körpers weggeschossen wurde, tritt der Huron immer noch.

Hurons neue Miniatur hat zusätzliche Details, feine Skulpturen und sogar ein kleines seltsames Hundeding an seinen Fersen. Jetzt will ihn niemand mehr aus deiner Armee löschen, auch wenn Tierquälerei riskiert wird. Huron erwartet außerdem weitere Verstärkung in einer Kommandostaffel, die nächstes Jahr bekannt gegeben wird.

