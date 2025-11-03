Warhammer enthüllt Chaos-Kugeln, Space Wolf-Schals und Mega-Hoodies in Weihnachts-Merch

HQ

Jetzt, da Halloween aus dem Weg geräumt ist, steht Weihnachten vor der Tür. Mariah Carey wurde wie ein Dämon aus dem Warp entfesselt, und so hat Warhammer uns einige festliche neue Gegenstände gegeben, mit denen wir unser Zuhause dekorieren und unsere Körper wärmen können.

In der Sonntagsvorschau auf der Warhammer-Community-Seite sehen wir eine Vielzahl von Gegenständen. Es gibt einen Haufen Chaoskugeln, die du an einen Baum hängen kannst, und einen Doppelschweifkometen, auf den du knallen kannst. Weihnachtsstrümpfe für mehrere Fraktionen könnten andeuten, was sich am Weihnachtsmorgen darin befindet, und wenn du mit dem Stopfen deines Magens fertig bist, kannst du deine Mahlzeit mit einem Getränk in einem Red Gobbo-Becher herunterspülen.

Was die Bekleidung betrifft, so werden Space Wolf Socken, Schals und Hüte sowie Schals und Hüte von Adepta Sororitas angeboten. Der Squig Mega Hoodie kehrt zurück, um es dir gemütlich zu machen, und wird jetzt auch durch einen gurgelnden Mega Hoodie ergänzt.

Alle diese Geschenke werden rechtzeitig zu Weihnachten bestellbar sein, und wenn man bedenkt, wie schnell das näher rückt, können wir uns vorstellen, dass sie bald im Warhammer Store erhältlich sein werden.

