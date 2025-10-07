Warhammer enthüllt 11 massive neue Battleforce-Boxen mit Rabatt

HQ

Wenn du hoffst, dieses Weihnachten etwas Plastikcrack zu bekommen und ein bisschen größer als eine Combat Patrol sein willst, dann kannst du den Weihnachtsmann um ein neues Battleforce-Boxset bitten. Diese Boxen gehören oft zu den besten Rabatten, die man bekommen kann, wenn man sich Warhammer ansieht, und obwohl sie teurer sind als eine Kampfpatrouille, kommen sie mit größeren Einheiten.

Es gibt sieben Warhammer 40.000 Battleforce-Boxen und vier Battleforces für Age of Sigmar. Games Workshop zeigt eine klare, aber verständliche Wertschätzung für sein Sci-Fi-Setting, da es schon immer das beliebtere der Settings war und wahrscheinlich auch immer sein wird. In den Warhammer 40.000-Kisten erhalten die folgenden Armeen zusätzliche Truppen:



Tyraniden - Crusher Stampede



Die Kinder des Kaisers - Blissbound Warband



Todeskorps des Krieges - Krieg Siege Platoon



Space Marines - Iron Halo Strike Force



Chaos Space Marines - Höllengeschmiedete Kriegerschar



Tau Empire - Weitsicht-Kader



Ligen von Votann - Kthonisches Prospekt



Die meisten dieser Boxen werden mit einer Mischung aus kleineren, aber effektiven Einheiten und einigen großen Mittelstückmodellen geliefert. Die Tyraniden-Truppe ist wahrscheinlich der größte Ausreißer, wo sie nur mit massiven Käfern daherkommt, um deine Termagaunts zu unterstützen, die eine Schlachtlinie ausfüllen.

Was Age of Sigmar betrifft, so sind die Battleforce-Boxen wie folgt:



Skaven - Skryre Warpswarm



Seelenpest-Grabfürsten - Lanzen der Purpurnen Burg



Gloomspite Gitz - Dankhold Rampage



Sylvaneth - Ausgestoßener Spitegrove



All diese Boxen, egal welches Tabletop-Spiel du liebst, werden eine große Hilfe beim Ausfüllen einer Armeeliste sein. Mein einziger persönlicher Wunsch war es, eine Aeldari-Box zu sehen, die ein paar ihrer schönen Remakes vom letzten Jahr enthält, aber ansonsten scheinen diese solide Angebote zu sein und werden rechtzeitig zu Weihnachten erscheinen.

