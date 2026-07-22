Warhammer Blood Bowl bringt uns diesen Herbst neue Fraktionen und verfeinerte Regeln

Warhammer Blood Bowl, der neueste Beitrag in der Reihe von Videospieladaptionen der blutigen Fantasy-Version von Games Workshops American Football, erscheint diesen Herbst für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Heute Abend auf Slitherine ausführlicher gezeigt, konnten wir zwei neue Fraktionen sehen, Ein neuer Modus, die aktualisierten Regeln und mehr.

Die Bretonnier und Tomb Kings schließen sich dem Warhammer Blood Bowl -Kader an und geben uns Zugang zu einem Team mumifizierter Untoter sowie einigen Fantasie-französischen Adligen, die oft auf die Horden von Bauern treten, die den Großteil ihrer Gesellschaft ausmachen. Diese beiden Fraktionen schließen sich der bereits bestehenden Liste spielbarer Teams an, darunter die Grünhäute, Echsenmenschen, das Imperium, die Elfen und mehr.

Die neueste Version von Warhammer Blood Bowl wurde ebenfalls aktualisiert, um das neueste Regelwerk aus dem Tabletop aufzunehmen. Außerdem wurde ein neuer Modus hinzugefügt, der es bis zu sieben Spielern erlaubt, in einem allumfassenden Rumble gegeneinander anzutreten. Rumbles sind schnelle Matches, die die Action hochhalten und gleichzeitig die Strategie beibehalten, für die Blood Bowl bekannt ist.

"Bei Slitherine sind wir in erster Linie Strategiespieler, und Blood Bowl war schon immer eines unserer Lieblings-Tabletop-Spiele. Wir sind unglaublich stolz, dieses ikonische Franchise in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen und gemeinsam mit dem talentierten Team von Cyanide zusammenzuarbeiten. Unser Ziel mit Warhammer Blood Bowl ist einfach: Wir wollen, dass dies das definitive Blood Bowl-Videospiel wird – nicht nur zum Start, sondern für die kommenden Jahre. Unsere Vision ist es, es im Laufe der Zeit zu unterstützen und auszubauen, um daraus ein lebendiges, sich ständig weiterentwickelndes Erlebnis zu machen, so wie wir es bei anderen Warhammer-Titeln erfolgreich getan haben", sagte Marco Alessandro Minoli, Slitherines Verlagsdirektor, in einer Pressemitteilung.

Bereits bestehende Blood Bowl III-Besitzer erhalten Warhammer Blood Bowl kostenlos, da es scheint, dass dieses neueste Spiel eher eine riesige Überarbeitung als eine frisch gemachte, eigenständige Veröffentlichung ist. Dies wird jedoch das definitive Blood Bowl-Erlebnis für die kommenden Jahre sein, sodass wir nach der Veröffentlichung des Spiels im Herbst noch viel mehr erwarten können. Halten Sie Ausschau nach einer Demo-Landung am Ende des Sommers.