Warhammer-Besitzer sagt, dass die Einnahmen von lizenzierten Videospielen im Rekordjahr gesunken sind

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Warhammer-Besitzer Games Workshop hat bekannt gegeben, dass die Einnahmen durch die Lizenzierung von Videospielen zurückgegangen sind. Es hieß, dass zwei vorherige Partner ihre Verträge beendet hatten, um Spiele auf Basis der Warhammer-Universen zu machen.

Dies stammt aus dem Jahresbericht von Games Workshop, in dem Mark Lam, nicht geschäftsführender Vorsitzender des Unternehmens, erklärte, dass GW ein Rekordjahr in Bezug auf Gewinn vor Steuern und Umsatz verzeichnet hat. Mit einer neuen Edition des Tabletop-Spiels und immer mehr Menschen auf der ganzen Welt, die zu Hobbyisten werden, häuft sich das Geld bei Games Workshop und für Warhammer insgesamt weiter an.

Das Unternehmen hat jedoch anerkannt, dass "der allgemeine Hintergrund aus unserer Sicht weiterhin eine Herausforderung für diese Branche darstellt." In diesem Geschäftsjahr wurden bei Games Workshop zwei lizenzierte Warhammer-Spiele veröffentlicht: Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition und

Warhammer 40.000 Mechanicus 2. Die Einnahmen aus diesen lizenzierten Projekten sind niedriger als im Vorjahr, aber angesichts der angekündigten und in den nächsten zwölf Monaten angekündigten Warhammer-Videospiele scheint es zweifelhaft, dass dies ein fortgesetzter Trend sein wird.

Total War: Warhammer 40.000, Warhammer 40.000: Dawn of War IV und Warhammer 40.000: Boltgun II werden wahrscheinlich viel Interesse bei Hobbyfans und Spielern auf breiterer Ebene wecken. Außerdem verzeichnet Warhammer weiterhin anhaltende Erfolge mit Warhammer 40.000: Space Marine II, wie in den jährlichen Einreichungen vermerkt.

Ein langsameres Jahr als andere für Warhammer-Videospiele, aber es ist zweifelhaft, dass GW in naher Zukunft von lizenzierten Titeln abweichen wird.