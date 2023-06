Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zeigt das erste Gameplay

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin hat uns einen ersten Blick auf das Gameplay gewährt und bestätigt, wann wir das Spiel in der offenen Beta testen können.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist ein Echtzeit-Strategietitel, in dem die Spieler das Kommando über eine Einheit von Stormcast Eternals übernehmen, die versuchen, Ordnung in das Reich der Bestien zu bringen. Natürlich gibt es viele feindliche Kreaturen, die im Weg liegen.

Wie wir im Trailer sehen, ist der Einsatz der Kräfte deiner Einheiten genauso wichtig wie der Aufbau einer Strategie, um den Feind zu besiegen, da verschiedene Truppen für bestimmte Aufgaben nützlich sind. Wir können das Spiel in der offenen Beta vom 7. bis 10. Juli selbst testen, wo wir einen Vorgeschmack auf das Multiplayer-Erlebnis in 1v1-Matchups bekommen können.