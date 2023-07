Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin verrät uns alles, was wir über die Kruleboyz wissen müssen

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist ein kommendes RTS-Spiel, das im Fantasy-Universum spielt. Während die Kampagne uns die Kontrolle über einige Menschen geben wird, kannst du, wenn du ein bisschen auf der wilden Seite wandeln willst, auch die Kruleboyz als eine von vier Hauptfraktionen kontrollieren.

Die Kruleboyz nennen die Sumpfgebiete von Ghur ihre Heimat und werden alles tun, um sie zu verteidigen. Angeführt vom Killaboss Dankfeer können sie eine Reihe von Truppen in die Schlacht schicken, von den Fronttruppen in den Hobgrot Slittas bis hin zu den größeren Monstern wie dem Sumpfkriechen-Slaggoth.

Neben einem Blick auf die Kruleboyz hat uns Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin auch einen Einblick in den kompetitiven Multiplayer gegeben, der entweder in 1v1- oder 2v2-Szenarien gespielt werden kann. Sehen Sie sich das Video unten an, um weitere Informationen zu erhalten.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC.