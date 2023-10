Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Realms of Ruin Multiplayer Hands-on: Das Tabletop zum Leben erwecken

HQ

Auf der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns den Kampagnenmodus für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin anzusehen. In diesem kurzen Ausbruch von Gameplay blieb nicht wirklich genug Zeit, um etwas anderes zu tun, als die hübsche Grafik und die Mühe zu bewundern, die unternommen wurde, um diese Erzählung innerhalb ihres Genres hervorzuheben.

Jetzt hatten wir viel Zeit mit den anderen Modi des Spiels, sowohl mit dem Roguelike-Eroberungsmodus als auch mit den Multiplayer-Schlachten. Wir konzentrierten uns mehr auf Letzteres, da wir uns mit den erfahrenen Testspielern zusammentaten, um unseren Mut zu testen.

Dieser Punkt wird kurz sein, aber es lohnt sich, die Aufmerksamkeit noch einmal auf die Grafik zu lenken, besonders jetzt, wo wir die Anpassungsoptionen gesehen haben, die die Spieler haben werden. So wie Sie Ihre Armee nach Belieben auf dem Tisch bemalen können, können Sie in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Sigmar: Realms of Ruin aus einer Vielzahl von Farben wählen, damit sich Ihre Armee einzigartig anfühlt. Du kannst Paletten mischen und anpassen, um rote Kobolde oder leuchtend pinke Skelette zu kreieren oder aus einem der wenigen vorgefertigten Looks zu wählen. Wir verbrachten ein paar Minuten damit, unsere Orruks so blutrünstig wie möglich aussehen zu lassen, bevor wir sie auf unsere Feinde losließen.

Es war sehr schön zu sehen, dass alle Fraktionen ihren eigenen, einzigartigen Spielstil haben. Es ist eine Sache, zu hören, dass sie auf dem Schlachtfeld unterschiedlich agieren und dass die Einheiten jeweils einzigartig aussehen, aber wenn du schnell lernst, dass die Nachthaunts am besten im Nahkampf schwärmen können, während die Dämonen von Tzeentch sich so weit wie möglich fernhalten wollen, kannst du sehen, wie sich deine Strategie ändern muss, je nachdem, für welche Fraktion du und dein Teamkamerad euch entscheidet.

Es lohnt sich wahrscheinlich, etwas mehr auf die Dämonen von Tzeentch einzugehen. Die vierte und letzte Fraktion des Spiels bringt eine ordentliche Portion Chaos ins Spiel, komplett mit unglaublich seltsamen Einheiten, die aussehen, als wären sie aus den Weiten der Galaxie gekrochen. Wir haben nicht viel mit ihnen gespielt, aber von der Zeit an, in der wir sie verbracht haben, schienen sie eine unglaublich lustige Fraktion zu sein, vor allem, wenn man riesige, vogelköpfige Lords des Wandels beschwören kann, die eine ganze Armee mit einem Zauber auslöschen können. Vielleicht wäre es interessant gewesen, wenn einige andere Fraktionen diesen letzten Platz eingenommen hätten, da wir bereits genug Übeltäter im Spiel haben, aber andererseits besteht immer die Möglichkeit, dass Zwerge, Elfen und mehr später hinzugefügt werden, wenn das Spiel gut genug für DLCs ist.

Auch wenn das auf dem Papier unglaublich kaputt klingen mag, hat in der Praxis jede Fraktion ihre eigene superstarke Einheit, die im späten Spiel ausgeschaltet wird. Es ist wichtig zu wissen, wenn man Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin spielt, dass das Spiel in Phasen existiert, besonders im Multiplayer. Im frühen Spiel geht es darum, Ressourcen zu sammeln und Eroberungspunkte zu beanspruchen, während das mittlere Spiel eher ein verzweifelter Kampf ist, bei dem du versuchst, deine Einheiten und deine Basis zu verbessern, ohne den Feind zu weit vorn kommen zu lassen. Dann kommt das späte Spiel, in dem du einfach alles auf deinen Gegner wirfst, was du kannst, in einem herrlichen Durcheinander von Nahkampf, bei dem Zaubersprüche und Pfeile über dir fliegen. Einige Fraktionen schneiden in verschiedenen Phasen viel besser ab als andere, was dem Multiplayer eine weitere Tiefe verleiht. Orruks zum Beispiel haben im frühen Spiel Schwierigkeiten, mit der Macht anderer Fraktionen mitzuhalten, da sie wirklich warten, bis sie ihre großen Monster bekommen können, bevor sie anfangen können, Einfluss zu nehmen.

In den Stunden, die wir in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Sigmar verbringen durften, hielten das Wechseln der Fraktionen und das Sehen verschiedener Karten das Spiel unglaublich unterhaltsam, aber es gab das Gefühl, dass dies nicht ewig dauern würde. Nach dem, was wir gesehen haben, sieht es nicht so aus, als gäbe es viel Abwechslung in den Spielmodi. Meist nur Ressourcenpunkte und Ziele erobern und dann halten, bis der Feind zum Angriff übergeht. Je nachdem, wie sehr Sie RTS-Spiele genießen, können Sie diese Formel möglicherweise nicht sehr lange wiederholen, ohne etwas anderes zu wollen. Andererseits machen die Kernsysteme sehr viel Spaß, wobei der Schwerpunkt eindeutig darauf liegt, dem Spieler spannende, filmreife Kämpfe zu bieten.

Was nicht besonders aufregend ist, ist der Weg zu diesen Schlachten. Einheiten können sich sehr langsam bewegen, sogar Kavallerie, was seltsam erschien, und können die Action unterbrechen. Das bedeutet natürlich, dass es härter ist, wenn du eine Armee verlierst, aber es verlangsamt auch das frühe Spiel, wenn du nur versuchst, dich so schnell wie möglich auf der Karte zu bewegen.

Wenn Sie mitten drin sind, verwendet Warhammer Age of Sigmar: Realms of Sigmar: Realms of Ruin eine Art Stein-Schere-Papier-System, bei dem jede Einheit eine Rolle zu spielen hat. Einige funktionieren großartig gegen Nahkampftruppen, haben aber Probleme, wenn sie unter schweres Fernfeuer geraten, und andere können nicht einmal die leichtesten Schläge auf den Kopf überleben, sondern zerfetzen Bogenschützen, als gäbe es kein Morgen. Es ist einfach, aber es funktioniert, so dass Sie direkt in die lustigen Dinge eintauchen können, ohne Seite für Seite die Beschreibung einer Einheit lesen zu müssen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin beeindruckt weiterhin mit seinen Multiplayer- und Conquest-Angeboten. Die Grafik fühlt sich wieder so an, als wäre das Tabletop zum Leben erwacht, und obwohl es ein paar Warnsignale im Gameplay und seiner Langlebigkeit geben mag, hat es viel Spaß gemacht, unsere Armeen zu versammeln und sie in der Zeit, die uns zur Verfügung stand, unsere Gegner zerfetzen zu lassen. Das Spiel erscheint am 17. November, also haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten.