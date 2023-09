Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist ein guter Ausgangspunkt für Neueinsteiger

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin wird für neue Spieler nicht unmöglich zu verstehen sein, wie wir im Gespräch mit Lead Designer Sandy Sammarco auf der Gamescom festgestellt haben.

Wir unterhielten uns über die verschiedenen Fraktionen im Spiel, die Kampagne und wie viele POVs sie enthalten wird, und mehr, bevor wir zum Thema Neuankömmlinge kamen. Warhammer Age of Sigmar ist bereits ein unglaublich beliebtes Fantasy-Setting, aber RTS-Fans, die auf der Suche nach einem neuen Hit sind, könnten sich von der Tatsache abgeschreckt fühlen, dass sie nichts über das Universum wissen.

Sammarco sieht dieses Spiel jedoch sowohl als eine großartige Chance für eingefleischte Fans, eine neue Geschichte zu erfahren, als auch für neue Fans, um einen Sprung in das Setting von Age of Sigmar zu bekommen.

"Age of Sigmar ist ein brillantes Konzept, weil es voll von diesen fantastischen Kreaturen und Monstern und acht sterblichen Reichen ist, die ausschließlich aus Magie bestehen", sagte er. "Aber am Ende des Tages gibt es auch einige sehr klare Konzepte von Gut und Böse, von Geschichte und Chaos." "Man muss also nicht die ganze tiefgründige Geschichte kennen, um zu wissen, dass die Stormcast die Guten sind, oder? Sie versuchen, Dinge zu tun, und sie werden immer von Leuten wie den finsteren Kruleboyz bedrängt. Sie sind definitiv Bösewichte. Und die Geschichte, die wir in der Einzelspielerkampagne erzählen, ja, wir haben unsere Sorgfaltspflicht erfüllt. Gav Thorpe, wunderbarer Kerl, großes Lob an Gav. Es war fantastisch, mit ihm zu arbeiten, und er hat ihm dieses authentische Warhammer-Flair verliehen. Aber Sie müssen nicht alle Details kennen. Es ist hoffentlich eine sehr klare Geschichte von Gut gegen Böse, Helden und Schurken und wie ihre Natur sie dazu bringt, so zu handeln, wie sie es tun, um die Ziele zu erreichen, die sie erreichen wollen."



Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten und unsere Vorschau hier an.