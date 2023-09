Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin gibt uns neue Einblicke in den Trailer zur Spielübersicht

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin hat gerade seinen Trailer zur Spielübersicht gezeigt. Von der Story-Kampagne bis hin zu den allgemeinen Mechaniken, wenn Sie sich fragen, ob diese kommende Echtzeitstrategie die richtige für Sie ist, hat Frontier alles zusammengestellt, was Sie wissen müssen.

Wie bereits erwähnt, ist Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ein RTS, bei dem du die Kontrolle über eine von vier Fraktionen übernimmst. Bisher wurden die stoischen Stormcast Eternals, die trickreichen Kruleboyz und die furchterregenden Nighthaunts enthüllt, und es gibt noch einen weiteren zu präsentieren.

Du kannst im Mehrspielermodus und in Eroberungen mit jeder dieser Fraktionen spielen, aber wenn du an einer Warhammer-Geschichte teilnehmen möchtest, übernimmst du die Verantwortung für Sigrun, die Kommandantin der Stormcast Eternals, die versucht, Frieden in das wilde Reich der Bestien zu bringen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PS5, Xbox Series X und PC.