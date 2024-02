Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin fügt nächsten Monat zwei neue Helden hinzu

HQ

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin bekommt nächsten Monat zwei neue Helden. Wie kürzlich in einem Livestream von Frontier Unlocked enthüllt wurde, zeigte das Studio Kurdoss Valentian und den Gaunt-Beschwörer für die Fraktionen Nighthaunt und Tzeentch.

Kurdoss Valentian stürzt sich in den Nahkampf, während der Gaunt-Beschwörer deine Feinde gerne aus der Ferne mit dem Feuer von Tzeentch in die Luft jagt. Beide DLCs sind für 6,99 £/8,99 € oder einzeln für 3,99 £/4,99 € erhältlich. Sie sollen am 20. März erscheinen.

Wenn Sie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin noch keine Chance gegeben haben, können Sie sich unsere Rezension ansehen, um zu sehen, worauf Sie sich hier einlassen.