Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Fantasy Dawn of War ist da!

HQ

Warhammer Age of Sigmar gibt es zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon fast ein Jahrzehnt, aber es kann sich so anfühlen, als hätten wir noch kein richtiges Videospiel, das den Vorstoß von Games Workshop in sein neues Fantasy-Setting darstellt. Natürlich gibt es Spiele, die an Age of Sigmar gebunden sind, aber nichts ist wirklich hervorstechend wie das Spiel, an das man denkt, wenn das Setting angesprochen wird. Betreten Sie Reiche des Verderbens.

Wenn du verstehst, wovon ich spreche, wenn ich Dawn of War sage, aber Fantasy (und ein bisschen besser durch diese frühen Eindrücke), dann weißt du alles, was du brauchst, um dich für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zu begeistern. Aber für die Uneingeweihten: Dieses neue RTS von Frontier spielt im Warhammer Age of Sigmar-Setting. Es gibt uns Zugang zu vier spielbaren Fraktionen, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Spielstil und einer Einzelspieler-Geschichte, Mehrspieler-Schlachten und dem Roguelike-Eroberungsmodus, den wir ebenfalls durcharbeiten müssen. Für unsere letzte Spielsitzung haben wir einen Blick auf den Story-Modus geworfen, in dem ihr die Kontrolle über Sigrun, einen Stormcast Eternal, übernehmt.

Wenn Sie etwas über Warhammer wissen, stellen Sie sich Stormcast Eternals als Fantasy-Space-Marines vor. Wenn Sie nichts wissen, sind sie im Wesentlichen Supersoldaten, die nicht sterben können, aber eine Zeit lang besiegt werden können, bevor sie neu geschmiedet werden. Unser Ziel als diese goldenen Leckereien ist es, Gaur Frieden zu bringen. Dieser Ort, der treffend das Reich der Bestien trägt, beherbergt alle möglichen Dinge, die uns töten wollen, von den trickreichen Orruks bis hin zu den furchterregenden Nighthaunts. Etwas, das sofort auffiel, als ich anfing zu spielen, war der unterschiedliche visuelle Stil jeder Fraktion. Sie sehen genauso aus wie lebende, atmende Versionen ihrer Tabletop-Modelle und haben Spaß an Kampfanimationen, wenn es zur Sache geht. Es gibt nie ein blaues oder rotes Team, das gegeneinander antritt, denn jede Fraktion bringt etwas völlig anderes mit, was leicht zu erkennen ist, selbst wenn man das wohl stabilste und anfängerfreundlichste Stormcast Eternals spielt.

Werbung:

Auch der Kampf macht Spaß. Sie sind nicht mit 50 Regeln festgefahren, wenn Sie das Spiel beginnen. Es ist ein einfacher Point-and-Click, um die Bösewichte zu bekämpfen. Aber wie wir beim Spielen des kniffligeren zweiten Levels, das für uns vorbereitet worden war, herausfanden, ist die Geschichte definitiv kein Spaziergang. Sie müssen darauf achten, was um Sie herum vor sich geht, und wissen, wie Ihre Einheiten am besten eingesetzt werden, wenn Sie es lebend herausschaffen wollen. Da Sie jedoch den Schwierigkeitsgrad ändern können, fühlt es sich nicht so an, als würden Sie lange an einer Mission festsitzen, wenn Sie wirklich Schwierigkeiten haben. Etwas, von dem ich gerne mehr gesehen hätte, sind interessante Umgebungen. Ich liebe einen guten Sumpf genauso sehr wie jeder andere, aber hoffentlich gibt es im Reich der Bestien noch mehr zu sehen.

In Bezug auf das Gameplay gibt es nicht nur den Story-Modus, und bei der vollständigen Veröffentlichung werden wir ihn im Mehrspielermodus bekämpfen und können eine der vier Fraktionen durch verschiedene Roguelike-Läufe im Eroberungsmodus führen. Bisher gibt es viel zu mögen, und obwohl es viel Spaß gemacht hat, als die Sigmarines zu spielen, ist das, was mich im Moment wirklich anzieht, wie sich die anderen, seltsameren und schurkischeren Fraktionen spielen werden.

Wenn Sie eine Einführung in Warhammer Age of Sigmar wünschen, ohne einen dicken Wälzer der Geschichte zu lesen, könnte dies eine gute Option sein. Es hat definitiv die Geschichte, um ihm zu helfen, aber ich denke, wir müssen mehr vom Multiplayer und dem Eroberungsmodus sehen, um vollständig zu entscheiden, ob es sich unter den RTS-Größen behaupten kann.

Werbung: