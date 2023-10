Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin enthüllt letzte Fraktion

HQ

In einem neuen Trailer enthüllt Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin die Jünger von Tzeentch, die vierte und letzte Fraktion, die zum Start ins Spiel kommt. Diese chaotischen Dämonen und ihre Diener werden die Eternals von Stormcast, Orruk Kruleboyz und Nighthaunts begleiten.

Wie ihr im Fraktionsfokus unten sehen könnt, bringen die Jünger von Tzeentch ein ganz anderes Werkzeugset mit. Sie konzentrieren sich auf Fernfeuer und magische Fähigkeiten und beschwören Dämonen wie Pink Horrors, die sich in verschiedene Einheiten aufteilen können, wenn sie getötet werden.

Im späten Spiel kannst du auch einen Lord of Change beschwören, der eine feindliche Armee mit unglaublich mächtigen Zaubersprüchen vernichten kann. Wenn ihr wissen wollt, wie sie sich spielen, könnt ihr euch hier unsere neueste Vorschau des Spiels ansehen, um weitere Details zu erfahren.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PC, PS5 und Xbox Series X/S.