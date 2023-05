Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin bei Warhammer Skulls angekündigt

HQ

Ein neues RTS-Spiel, das im Warhammer Age of Sigmar-Universum spielt, wurde gerade auf dem heutigen Warhammer Skulls-Event angekündigt.

In Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin reisen die Spieler nach Ghur, dem Reich der Bestien, wo sie das Kommando über Sigrun übernehmen, den Anführer einer Abteilung von Stormcast Eternals, die ausgesandt wurde, um eine Festungssiedlung vor den vorrückenden Kruleboyz zu retten. Die Erzählung wurde vom berühmten Warhammer-Autor Gav Thorpe mitgeschrieben und basiert auf den Dawnbringer-Kreuzzügen.

Die Spieler erhalten Zugang zu vier spielbaren Fraktionen, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Kader haben, darunter fliegende Monster, mächtige Zauberer und schwerfällige Hulks. Du kannst deine Armee nicht nur im Kampagnenmodus testen, sondern auch in 1v1- oder 2v2-Kämpfen gegen Online-Gegner kämpfen.

Schaut euch den Trailer unten an und lest hier mehr über das Spiel. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint bald für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ein Gameplay-Trailer soll nächsten Monat enthüllt werden.