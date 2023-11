HQ

Wenn du durch die fötischen Sümpfe von Ghur, dem Reich der Bestien, stapfst, weißt du, dass du beobachtet wirst. Das leise Klirren Eurer Rüstung ist das einzige Geräusch, das Euren Einfall in diese rauen Länder begleitet. Endlich schnappt die Falle zu, du hörst die Kriegshörner der teuflischen Orruks, die versuchen, dich und deine Männer in Schutt und Asche zu legen. Du stehst stark, standhaft und bereitest dich auf den Kampf vor. Und dann hört alles auf. Ist das eine taktische Pause-Option? Nein, es ist das Spiel, das abstürzt. Tut mir leid, keine epische Fantasy-Geschichte für dich.

Manchmal wünsche ich mir, wir würden die Dinge nicht mit Punkten versehen. Sie sind das, was 90% der Leute interessiert, obwohl es wirklich schön wäre, wenn jeder die Höhen und Tiefen eines Spiels ohne einen numerischen Wert verstehen könnte. Und doch leben wir nicht in dieser Welt. Die meisten werden wahrscheinlich einfach bis zum Ende dieses Artikels scrollen, um den Spielstand zu erhalten und weiterzujoggen, aber wenn Sie geblieben sind, danke, denn ich bin dabei, über ein Spiel zu sprechen, von dem ich wünschte, ich hätte es mehr mögen können.

Ich hatte ein paar Gelegenheiten, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zu spielen, und abgesehen davon, dass ich mich fragte, ob der Titel nur ein bisschen kürzer sein könnte, gab es eine Menge Vorfreude auf dieses Spiel. Warhammer 40.000: Dawn of War II ist in meinen Augen ein erstklassiges RTS, und von Previews und mehr sah es aus wie eine Fantasy-Version davon. Steuere kleine, aber mächtige Armeen verschiedener Fraktionen, während du eine fein ausgearbeitete Kampagne durchläufst, es im Roguelite-Eroberungsmodus mit der KI aufnimmst oder im Mehrspielermodus gegen andere Spieler kämpfst.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass wir die Kampagne genauso gut aus dieser Rezension streichen können. Die erste Zwischensequenz führte dazu, dass das Spiel wiederholt abstürzte, und so war ich gezwungen, sie zu überspringen, um in die Kampagne einzusteigen. Dann, nach drei Missionen, ließ mich das Spiel einfach nicht weitermachen. Ständige Abstürze und da mein PC in der Lage ist, alles andere auszuführen, was ich ihm seit diesem Jahr zumute, muss ich dies auf technische Probleme auf der Seite des Spiels zurückführen. Das wird nicht jeden betreffen, aber es hat mich davon abgehalten, in die Hauptattraktion einzusteigen. Der Mehrspielermodus und die Eroberung sind in Ordnung, aber die Kampagne ist der Bereich, in dem man sich am meisten darauf konzentriert. Die Entwickler haben den renommierten Warhammer-Autor Gav Thorpe ins Boot geholt, dem Spieler eine Einführung in Warhammer: Age of Sigmar gegeben und ihre eigene, einzigartige Geschichte entwickelt, die in die Geschichte eingebettet werden soll.

Es ist nicht so, dass die Kampagne mit den besten Erzählungen mithalten würde, aber ohne sie erleben zu können, habe ich das Gefühl, dass ich nur etwa die Hälfte des Angebots gesehen habe. Da hilft es auch nicht, dass man in den anderen Modi (Multiplayer und Eroberung) immer wieder das Gleiche tun muss. Baue deine Einheiten und Ressourcen auf und kämpfe dann um die Kontrolle über drei Siegpunkte. Die Karten ändern sich und Eroberung gibt dir verschiedene Modifikatoren, um das Ganze aufzupeppen, aber nach einer guten Zeit ist es schwer zu erkennen, dass dies nicht langweilig wird, während die Kampagne dir eine Vielzahl verschiedener Ziele und Szenarien bietet. Die technischen Probleme enden übrigens nicht mit den Abstürzen der Kampagne. Visuelle Fehler traten in den Upgrade-Menüs auf, und Einheiten blieben oft an Teilen der Karte hängen.

Aber genug gejammert. Als ich das Spiel tatsächlich spielen konnte, erwies es sich als eine Menge Spaß. Das Gameplay folgt einem einfachen Schere-Stein-Papier-Spielstil, bei dem Bogenschützen gegen Schwerteinheiten, Schwerter gegen Schilde und Schilde gegen Bogenschützen antreten. Es ist jedoch nicht so einfach, Einheiten einfach in gute Match-Ups zu werfen, da es auch verschiedene Stufen von Einheiten und Kombinationen gibt, die es Schildeinheiten ermöglichen können, Schwerter zu besiegen. Als ich als Orruks spielte, hielt ich einen Engpass etwa zehn Minuten lang, indem ich einfach drei Marshcrawla-Sloggoths einsetzte und sie alles zermalmen ließ, was der Feind auf mich warf. Die meisten Einheiten verfügen außerdem über einzigartige Fähigkeiten, die das Blatt in der Schlacht wenden können. Mit einem System, das sehr einfach zu erlernen ist, fühlt sich Warhammer Age of Sigmar: Realms of Sigmar wie ein RTS an, das für Neulinge sehr zugänglich ist, sowohl für das Age of Sigmar-Setting als auch für das RTS-Genre. Es gibt auch eine Tiefe für höher begabte Spieler, aber Veteranen werden sich wahrscheinlich über die Tatsache ärgern, dass du deine Einheiten nicht aus einem schlechten Kampf herausziehen kannst, es sei denn, du willst sie den ganzen Weg zurück zur Heimatbasis schicken. Dies kann zu einigen nervigen Szenarien führen, in denen du am Ende versuchst, deinen Gegner auszumanövrieren, nur damit deine Truppen dem Feind ein kleines Stück näher kommen und in einen hoffnungslosen Nahkampf stürmen.

Trotz einiger Ärgernisse sind die Kämpfe ziemlich fesselnd, und vieles davon hängt von der Grafik ab, die von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin eingesetzt wird. Die Einheiten sehen aus, als wären sie direkt von der Tischplatte gerissen worden, und jede hat ein so eigenes Aussehen: Du hetzst nicht nur Soldaten unterschiedlicher Farbe gegeneinander, und jeder Zusammenstoß fühlt sich wie ein großes Fantasy-Gefecht an. Age of Sigmar ist wie nie zuvor zum Leben erweckt worden (obwohl das nicht gerade viel aussagt, wenn man bedenkt, welche Spiele das Setting zuvor hatte), und es gibt viele Details, die zeigen, wie sehr sich die Entwickler darum gekümmert haben, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Der Armeemaler und der Szenario-Schöpfer sind nur zwei Beispiele, die dem Spiel als Ganzes eine weitere Tiefe verleihen. Sie machen die Schlachten vielleicht nicht auffälliger, aber sie geben dir das Gefühl, dass deine Armee deine eigene ist, und du kannst eine Szene einrichten, um ihren Ruhm einzufangen, wie du willst.

Wie bereits erwähnt, habe ich nur etwa die Hälfte von dem erlebt, was Warhammer Age of Sigmar: Realms of Sigmar zu bieten hat, und so werde ich mit der Zeit zu diesem Spiel zurückkehren, um zu sehen, ob es tatsächlich seinem Potenzial gerecht werden kann. So wie es im Moment aussieht, ist das Spiel jedoch eines, das als solide Einführung in Warhammer Age of Sigmar, das RTS-Genre oder beides fungiert. Ein tolles Aussehen, anständige Kämpfe und jede Menge Anpassungsmöglichkeiten machen das Reich der Bestien einladend, auch wenn es nicht das perfekte Urlaubsziel ist. Außerhalb seiner Kampagne sticht Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin nicht besonders gut hervor. Die Eroberungs- und Multiplayer-Modi machen eine Zeit lang Spaß, aber es fehlt der Sog, um dich stundenlang spielen zu lassen. Hoffentlich können wir, wenn die technischen Probleme gelöst sind, die Vision sehen, die Frontier mit seinem glänzenden neuen Strategiespiel hatte.