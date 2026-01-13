Warhammer Age of Sigmar bekommt auf Prime Video eine eigene Secret Level -artige Episode

HQ

Es sieht so aus, als würde Warhammer Age of Sigmar bald eine eigene Secret Level -artige Episode bekommen. Die Secret Level Episode, die dem Protagonisten Titus aus Warhammer 40.000: Space Marine II gewidmet ist, war ein riesiger Erfolg aus der Anthologieserie und stellte vielen neuen Fans den Ruhm und das Blut des grimdark 41. Jahrtausends vor. Jetzt werden wir sehen, wie die Sterblichen Reiche die gleiche Behandlung bekommen.

Dieses Detail wurde auf Reddit von Nutzer u/contented_skink entdeckt, als sie die Bestätigung einer eigenständigen Animationsfolge von Age of Sigmar im Games Workshop Halbjahresbericht erhielten. Games Workshop fügt hinzu, dass das Unternehmen daran interessiert ist, mit Blur Studio zusammenzuarbeiten, um das aus der Folge Secret Level gewonnene Momentum auszubauen, und fügt an, dass die Arbeit an der Age of Sigmar-Episode, die wie Secret Level auf Prime Video Premiere feiern wird, "fast abgeschlossen" sei.

Es gibt auch eine Erwähnung der kommenden Live-Action-Serie Warhammer, die mit Henry Cavill in Entwicklung ist. Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt, aber es wird angemerkt, dass solche Dinge "mehrere Jahre" dauern und diese Lieferung nicht in Games Workshops Kontrolle liegt. Hoffentlich hören wir bald mehr.