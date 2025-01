Warhammer 40.000: Wrath & Glory Rollenspiel

HQ

Das Warhammer 40.000-Universum ist ein weitläufiger Teppich aus Gothic-Horror, brutaler Kriegsführung und einem Hauch von schwarzem Humor. Im Laufe der Jahre hat seine Geschichte unzählige Romane, Videospiele und Tabletop-Spiele inspiriert. Wrath & Glory, das Rollenspiel, bietet den Spielern die Möglichkeit, direkt in diese reichhaltige und dystopische Umgebung einzutauchen und alles zu spielen, von einem imperialen Gardisten, der versucht, gegen unmögliche Widrigkeiten zu überleben, bis hin zu einem Chaos-Kultisten, der im Schatten Pläne schmiedet. Mit dem Grundregelwerk und zwei Erweiterungen – Forsaken System Player's Guide und Threat Assessment: Daemons & Heretics – gibt es viel zu entdecken. Aber fängt es die Essenz der düsteren Zukunft ein? Finden wir es heraus.

Das Grundregelwerk

Wrath & Glory positioniert sich als RPG für Fans, die das Warhammer 40.000-Universum in einem intimeren Maßstab erleben möchten. Es kombiniert erzählerisches Storytelling mit knackigen Mechaniken, was es sowohl für Lore-Enthusiasten als auch für Zahlenjongleure attraktiv macht. Das Buch ermöglicht flexible Spielstile, egal ob du kleine Scharmützel in einer Schwarmstadt nachspielen oder dich in größere Verschwörungen vertiefen möchtest, an denen Inquisitoren, Xenos und Dämonen beteiligt sind.

Das Würfelsystem ist einfach, aber effektiv und verwendet Pools von sechsseitigen Würfeln (W6), bei denen Würfe von 4+ als Erfolg zählen. Besonders bemerkenswert sind die Mechaniken für Zorn, Ruhm und Verderben. Diese Ressourcen ermöglichen erzählerische Wendungen und heldenhafte Heldentaten – oder katastrophale Misserfolge. Spieler können Zorn ausgeben, um Würfel neu zu würfeln, während Ruhm eine gemeinsame Ressource ist, die teambasierte Heldentaten ermöglicht. Der Ruin ist jedoch die Ressource des Spielleiters, um die Dinge für die Spieler spektakulär schief laufen zu lassen und die Spannung am Leben zu erhalten. Es fühlt sich thematisch passend für das Warhammer-Universum an, in dem die Grenze zwischen Erfolg und katastrophalem Scheitern hauchdünn ist. Es ist einfach genug für Neulinge, aber vielschichtig genug, um erfahrenen Spielern Tiefe zu bieten.

Das Hauptbuch glänzt durch seine Auswahl an Optionen zur Charaktererstellung. Du kannst einen Eldar-Waldläufer, einen technikbesessenen Mechanicus-Priester oder sogar einen einfachen Adepta-Sororitas-Neuling bauen. Jeder Archetyp fühlt sich anders an und bleibt dem Ausgangsmaterial treu, aber die schiere Anzahl der Optionen könnte für Neulinge, die mit der Geschichte nicht vertraut sind, überwältigend sein. Auf der anderen Seite unterstützt das System zwar eine Vielzahl von Spielstilen, aber das Gleichgewicht zwischen den Archetypen kann wackelig sein. Zum Beispiel ist ein Space Marine deutlich mächtiger als ein Schwarmganger, was die Gruppendynamik schwierig machen kann. Dieses Ungleichgewicht wird jedoch durch die Rollenspielmöglichkeiten gemildert, die solche ungleichen Gruppen schaffen.

Forsaken System Player's Guide

Der Spielerleitfaden des Verlassenen Systems taucht tiefer in eine bestimmte Ecke des Imperiums ein und bietet neue Charakteroptionen, Hintergrundgeschichten und erweiterte Mechaniken. Es ist eine großartige Ergänzung für Gruppen, die eine detailliertere Sandbox zum Spielen wünschen, insbesondere für diejenigen, die sich für die Machenschaften von Schurkenhändlern, Schwarmbanden und planetarischer Politik interessieren.

Dieses Buch führt neue Archetypen ein, darunter nuanciertere Rollen wie der Abschaum der Schwarmwelt oder adlige Dilettanten. Es bietet auch detailliertere Regeln für bestimmte Fraktionen, wie z. B. den Adeptus Mechanicus, was es einfacher macht, ihre einzigartigen Eigenheiten zu spielen. Der Leitfaden fügt auch neue Hintergründe und Heimatwelten hinzu, die eine reichhaltigere Hintergrundgeschichte der Charaktere ermöglichen. Das titelgebende Forsaken System ist ein hervorragender Schauplatz für Kampagnen. Es ist ein Sektor voller Intrigen, Xenos-Übergriffe und imperialer Vernachlässigung – ein perfekter Mikrokosmos des größeren 40k-Universums. Das Buch füllt diesen Sektor mit detaillierten Planetenbeschreibungen, bemerkenswerten NPCs und übergreifenden Handlungssträngen aus. Es ist eine Goldgrube für Spielleiter, die eine Kampagne mit vielen politischen und moralischen Grauzonen gestalten wollen.

Während das Kernbuch einen breiten Rahmen für das Warhammer-Universum bietet, konzentriert sich das Spielerhandbuch des Forsaken System auf ein bestimmtes Setting, was es zu einem unschätzbaren Werkzeug macht, um eine fokussierte und fesselnde Kampagne zu erstellen. Es ist jedoch nicht für alle Gruppen unerlässlich – diejenigen, die Sandbox-Spiele in verschiedenen Umgebungen bevorzugen, könnten den engen Fokus als einschränkend empfinden.

Bedrohungsbewertung: Dämonen und Ketzer

Wenn es bei Forsaken System darum geht, die Helden auszugestalten, macht Threat Assessment: Daemons & Heretics das Gleiche für die Schurken. Diese Erweiterung bietet eine Fülle von Informationen über einige der gefährlichsten Feinde des Imperiums, von Chaoskulten bis hin zu dämonischen Wesen.

Das Buch bietet detaillierte Werteblöcke und Hintergrundinformationen für eine Vielzahl von Antagonisten. Egal, ob du gegen eine kleine Gruppe von Kultisten oder einen Großen Dämon von Tzeentch antrittst, die Begegnungen fühlen sich angemessen gefährlich und schmackhaft an. Das Buch enthält auch Tipps, wie man diese Bösewichte effektiv in Rollenspielen spielen kann, um sicherzustellen, dass sie mehr als nur Kampfherausforderungen sind.

Was diese Erweiterung so besonders macht, ist ihr Fokus auf die Erzählung. Es bietet SLs Werkzeuge für die Erstellung von Kampagnen, die sich um Chaos und Ketzerei drehen, komplett mit Haken, Komplikationen und langfristigen Konsequenzen. Das Buch betont die moralische Korruption und den psychologischen Tribut des Umgangs mit dem Chaos, der entscheidend ist, um die düstere Atmosphäre einzufangen. Der Inhalt hier ist ausgezeichnet, aber er ist sehr nischenhaft. Wenn eure Gruppe nicht vorhat, intensiv mit Chaos oder Dämonen zu interagieren, wird dieses Buch nur in begrenztem Umfang verwendet werden. Außerdem bietet es zwar einige neue Mechaniken, die aber nicht so bahnbrechend sind wie die in Forsaken System.

Das Gute, das Böse und das Grimdark

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Wrath & Glory und seine Erweiterungen eine Fundgrube für Warhammer 40k-Fans sind. Das Kernbuch legt mit seinen fesselnden Mechaniken und seiner reichhaltigen Geschichte ein solides Fundament, während Forsaken System und Daemons & Heretics die Werkzeuge bieten, um deine Kampagnen auf die nächste Stufe zu heben. Allerdings ist es kein perfektes System – neue Spieler könnten mit der Geschichte zu kämpfen haben, und die Erweiterungen sind auf bestimmte Spielstile zugeschnitten.

Wenn du ein Warhammer-Enthusiast bist, der nach einem System sucht, das das düstere Universum in all seiner schrecklichen Pracht einfängt, ist dies eine ausgezeichnete Wahl. Für Neueinsteiger mag es etwas zusätzlichen Aufwand erfordern, aber die Auszahlung lohnt sich.

Die Stärken hier liegen auf der Hand, und zwar vielfältig. Von der immersiven Geschichte, die vor Gothic-Horror und Trostlosigkeit trieft, die Warhammer 40.000 ausmachen, bis hin zur Flexibilität des Systems. Dies unterstützt eine breite Palette von Spielstilen und Erzählungen. Von kleinen Scharmützeln bis hin zu epischen, ausufernden Verschwörungen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Dinge zu beachten. Zum Beispiel eine steile Lernkurve, wenn es um die Lore-lastige Seite der Dinge geht. Was für Neulinge einschüchternd sein kann. Es ist auch erwähnenswert, dass es ein paar Ungleichgewichte zwischen den Archetypen gibt, aber das ist wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt.

Insgesamt ist der Aufwand hier nichts als erstklassig und etwas, das jeder Fan der Franchise in Betracht ziehen sollte. Und denken Sie daran; In der düsteren Dunkelheit der fernen Zukunft gibt es nur Krieg – und einige wirklich epische Rollenspielkampagnen.