Warhammer 40,000: Warpforge beginnt diesen Donnerstag mit dem Early Access

HQ

Das spanische Studio Everguild hat angekündigt, dass sein Sammelkartenspiel im Warhammer 40k-Universum Warhammer 40.000: Warpforge diesen Donnerstag, den 19. Oktober als Early Access auf Steam erscheint und dass es am 2. November auch für Android und iOS-Geräte verfügbar sein wird (Bestätigung dieser Versionen).

Warhammer 40,000: Warpforge wird sechs Startfraktionen enthalten, die auf den Armeen des Brettspiels basieren, wobei im Laufe der Zeit weitere Armeen hinzukommen, was eine ständig wachsende Auswahl an Optionen für die Spieler verspricht. Diese Fraktionen werden in unglaublichen Szenarien aufeinandertreffen, die sich unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ändern, zusammen mit einem innovativen Fortschrittssystem, das es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingsfraktionen von Anfang an zu sammeln und zu spielen.

Andres Tallos, CEO von Everguild, sagte: "Wir freuen uns, das Veröffentlichungsdatum von Warhammer 40.000: Warpforge bekannt zu geben. Warhammer 40,000: Warpforge. Wir haben unsere Leidenschaft für Kartenspiele und das Warhammer-Universum in jedes Detail des Spiels einfließen lassen. Wir haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft des Spiels und hoffen, dass die Spieler von Anfang an der Community beitreten und mit uns in den kommenden Jahren eine fantastische Geschichte schreiben werden."