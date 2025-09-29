Warhammer 40.000: Space Marine VR ist das einzige Mal, dass ich keine Reisekrankheit in VR habe

HQ

Kürzlich reiste ich zu etwas, das wie ein unscheinbares Lagerhaus in Trafford Park, Manchester, aussah. Etwas außerhalb der Stadt liegt das lokale Zero Latency-Erlebnis, in dem du Zombiehorden bekämpfen, in den Wahnsinn abgleiten und ein Space Marine werden kannst.

Als im Büro ansässiger Warhammer-Nerd würde ich mich natürlich für die letztere Option entscheiden, eine Waffe unter den Arm und ein Headset über meinen Kopf klemmen, ich betrat die Arena und wurde plötzlich in Avarax geworfen, die riesige Stadt, die Fans von Warhammer 40.000: Space Marine II kennen werden.

Etwas, das ich gleich ansprechen werde, ist, dass ich normalerweise aufgrund von Reisekrankheit mit VR zu kämpfen habe. "Ihr Leute könnt nichts tun", ich weiß, ich weiß. Es kann ziemlich anstrengend sein, sich auf ein anstrengendes VR-Gameplay einzulassen, daher gab es einige Bedenken, als ich erkannte, wie viel Platz es hier gab, um mich zu bewegen, aber während meiner 30-minütigen Erfahrung mit Defenders of Avarast blieb ich ohne einen Hauch von Übelkeit. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich mich so sehr darauf konzentrierte, Horden von Käfern von meinem Rücken fernzuhalten.

Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax ist nicht annähernd so knackig wie Warhammer 40,000: Space Marine II, wenn es um die Grafik geht. Es erlaubt auch nicht annähernd so viele Tyraniden auf einmal auf dem Bildschirm. Die Immersion, die durch die Tatsache, dass es sich um ein VR-Erlebnis handelte, verstärkte jedoch das Gefühl der Gefahr, und es gab genug Käfer, die gleichzeitig auf dich zuzwitscherten, um die Spannung hoch und die Action rasant zu halten. Es gibt keinen Nahkampf, keine Hinrichtungen. Du hast nur deinen treuen Bolter mit einem Granatenaufsatz und gelegentlich eine schwere Waffe, die du dir aus den Kampfwaffenkapseln auf den kleinen Karten schnappen kannst. Auf der einen Seite ist dieses Gameplay ziemlich einfach, aber auf der anderen Seite ist es ein Erlebnis, das für jeden entwickelt wurde, um es einfach in die Hand zu nehmen und zu spielen. Man hat nicht Stunden Zeit, um die Steuerung zu lernen, und ich fand, dass das Gefühl des Schießens ohne zusätzliche auffällige Effekte lohnend genug ist. Gore flitzt immer noch über den Bildschirm, wenn man einen Tyraniden tötet, und man hat wirklich das Gefühl, als Space Marine ein wandelnder Panzer zu sein, selbst wenn man zerrissen werden kann, wenn man umzingelt wird.

Das Warhammer 40.000-Universum fühlt sich hier gut repräsentiert an, vor allem in der Haptik der Waffen. Ähnliche Effekte wie in Warhammer 40.000: Space Marine II wurden portiert, und vor allem die schweren Waffen singen, wenn sie sich durch die Horden von Feinden kämpfen, die auf dich zukommen. Das Melta-Gewehr war ein persönlicher Favorit, da es den Bildschirm und deine Feinde in einen Blitz aus violettem und orangefarbenem Licht taucht. Es ist beeindruckend, dass die Headsets mit so vielen Effekten und Feinden auf dem Bildschirm gleichzeitig mithalten konnten. Ich bin kein Experte auf dieser Plattform, aber das HTC-Headset, das ich trug, hatte nie Probleme mit dem Spiel, selbst in intensiveren Sequenzen wie dem Kampf gegen den Hive-Tyrannen am Ende.

Die Steuerung war einfach und reaktionsschnell. Es war das erste Mal, dass ich irgendeine Art von Aufsatz für einen VR-Controller verwendet habe, und ich war überrascht zu sehen, dass es selbst mit einer massiven Plastikpistole, die am Controller befestigt war, kein Problem mit dem Feedback für meine Schüsse, Nachladungen und Granaten gab. Es hält dich in der Action gefangen, wenn du keine kleine Pause bemerkst, bevor du nachladen kannst, und du kannst dich auf die Zahnreihen konzentrieren, die versuchen, sich an deinem Kopf festzuklammern. Die Möglichkeit, in einem großen Raum herumzulaufen, trug dazu bei, dass man sich fühlte, als wäre man mitten im Geschehen. Ich muss aber sagen, dass es nur ich und ein anderer Spieler waren, was bedeutete, dass wir leicht umeinander herummanövrieren konnten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für die Leute in einem 8-Mann-Kader war.

Mit einer Punktzahl, die mir der Typ, der das Spiel leitete, versicherte, war es ziemlich beeindruckend für einen Neuling (50.000+, aber wer zählt schon?) Ich habe dafür gesorgt, dass ich den Imperator zu meiner Zeit mit Warhammer 40.000: Space Marine VR - Defenders of Avarax stolz gemacht habe. Es wird keine Punktzahl für dieses Stück geben, da es schwierig ist, ein 30-minütiges Erlebnis zu beziffern, aber meine Meinung zu VR hat sich dadurch geändert. Vielleicht muss ich einfach nur die richtigen Spiele finden, die mir wirklich das gleiche Erlebnis bieten. Schade, dass ich mein VR-Headset an das spanische Büro weitergegeben habe.