Warhammer 40,000: Space Marine II Trailer zeigt deine gemütliche Schiffsbasis, die Battle Barge

Warhammer 40,000: Space Marine II ist nur noch wenige Wochen entfernt, und wir können bereits die Dämpfe unserer Kettenschwerter in der Luft riechen. Das Spiel hat in den letzten Wochen viel gezeigt, einschließlich einiger Stunden Gameplay, die wir hier in der Vorschau vorgestellt haben.

Im neuesten Trailer zum Spiel haben wir einen Blick auf die Kampfbarke geworfen. Dies ist praktisch die Heimatbasis, während du Tyraniden und Chaostruppen tötest. Mit Hunderten von Space Marines und Dutzenden von Fahrzeugen ist es ein riesiges Schiff, aus dem du deine Missionen auswählen und deinen Marine anpassen kannst.

Warhammer 40,000: Space Marine II erscheint am 9. September für Xbox Series X/S, PS5 und PC.