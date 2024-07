Warhammer 40,000: Space Marine II sieht in neuen Screenshots gewalttätig und atemberaubend aus

HQ

Neulich haben wir euch gesagt, dass Warhammer 40,000: Space Marine II endlich Gold bekommen hat (was bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist), was hoffentlich bedeutet, dass wir am 9. September ein wirklich ausgefeiltes Action-Adventure bekommen werden.

Und dass Saber Interactive und der Publisher Focus Entertainment an ihr Spiel glauben, merkt man an, denn nun schreiben sie selbstbewusst auf X " You ask, I deliver" und bieten drei Screenshots aus dem Spiel an. Sie zeigen drei deutlich unterschiedliche Umgebungen und alle haben gemeinsam, dass sie erstaunlich gut aussehen.

Überzeugen Sie sich selbst...