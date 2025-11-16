Warhammer 40,000: Space Marine II Schlüsselcharaktere, die in der neuen Geschichte außerhalb des Bildschirms getötet wurden

HQ

Wenn du dich in letzter Zeit mit der Warhammer-Geschichte auf dem Laufenden gehalten hast, wirst du wissen, dass sich die nächste große erzählerische Erweiterung in diesem Setting um Demetrian Titus dreht, den Protagonisten der Space Marine-Spiele. Er ist zurück als Captain der 2. Kompanie in seinem neuen Modell, aber da diese Position von Captain Acheran in Warhammer 40,000: Space Marine II besetzt wurde, gab es einige Bedenken über Acherans Schicksal.

Diese Bedenken waren berechtigt, denn in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag von Games Workshop, in dem erklärt wurde, wie Titus in die Position des Captains zurückkehrte, wurde bestätigt, dass Acheran sein Ende in der Geschichte gefunden hat, zusammen mit Chairon, der als einer eurer Gefährten in Space Marine II diente.

"Acherans illustrer Dienst endete auf der Schwarmwelt Trygg - einer vitalen und scheinbar loyalen Festung, die das Pyremoat-System vor dem Einfall der Tyraniden schützte", heißt es in dem Beitrag. "Nachdem ein Minitorum-Vermessungsschiff und seine Eskorte der mordianischen Eisernen Garde verschwunden waren und einen einzigen psychischen Schrei ausstießen, bevor sie spurlos verschwanden, Acheran führte eine Einsatztruppe an, die von seinem dekorierten Leutnant, Bruder Chairon, begleitet wurde."

Nachdem sie eine Horde mächtiger Genestealer gefunden hatten, beschlossen Acheran, Chairon und die anderen Mitglieder der Einsatztruppe, den Bienenstock vom Rest der Galaxie abzuschotten und sich mit den endlosen Kultisten darin einzuschließen. Dort fanden sie ihr Ende, aber nicht ohne unzählige Genestealer aus dem Imperium zu vertreiben und den gesamten Sektor vor der Überrannung zu retten.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Acheran und Chairon es nicht zu Space Marine III schaffen werden. Wir müssen sehen, ob ihr Opfer in irgendeiner Weise außerhalb des Warhammer-Community-Beitrags gewürdigt wird.