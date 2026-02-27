Warhammer 40,000: Space Marine II s Techmarine ist endlich gelandet

HQ

Die erste neue Klasse für Warhammer 40,000: Space Marine II ist spielbar. Im neuesten Update des Spiels feierte der Techmarine sein Debüt für alle Spieler zum Ausprobieren, komplett mit seiner neuen und exklusiven Waffe, der Omnissianischen Axt.

Wir sehen diese Axt im untenstehenden Trailer, der die neue Mission aus dem Techmarine-Update zeigt. Es heißt Disruption, und wenn du verpasst hast, einen Dreadnought gegen einen Heldrake antreten zu sehen, kannst du jetzt sehen, wie diese beiden massiven Maschinen erneut gegeneinander kämpfen und dem wandelnden Panzer bei seiner Mission helfen, die Galaxie von ketzerischem Dreck zu säubern.

Für Season Pass-Inhaber gibt es außerdem einige neue kostenpflichtige DLCs, darunter das Raven Guard Champion Pack für die Assault-Klasse und Carcharadon-Anpassungsoptionen, die deinem Space Marine ein etwas ozeanischer Gefühl verleihen. Schau dir alles unten an oder im Spiel, da das Techmarine Update jetzt erschienen ist.