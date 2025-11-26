Warhammer 40,000: Space Marine II s Reclamation-Update ist da und bringt eine neue Operation, Waffen, Rüstungen und mehr

HQ

Saber Interactive war sehr proaktiv, wenn es darum geht, Warhammer 40,000: Space Marine II zu erweitern und zu unterstützen, so sehr, dass es seit dem Launch des Spiels eine Menge Updates und Patches erhalten hat. Das nächste ist jetzt im Spiel erschienen, da das Reclamation -Update da ist und allerlei neue Inhalte bringt.

Zum einen sollte ein neuer Operation namens Reclamation erscheinen, wobei dies eine Mission ist, bei der die Spieler das Wrath of Espandor betreten und sich dem Tyranid Prime stellen müssen. Aber das ist bei weitem nicht alles, denn es bringt auch sechs neue Heldenwaffen-Varianten zum Verdienen, acht neue Rüstungsteile zum Ergattern, neue Battlefield Conditions zum Überwinden in Stratgems, eine vollständige modulare Anpassung für Chaos Champions sowie zwei neue Season Pass II DLC Pakete, in der Blood Angels Champion Pack und der Salamanders Cosmetic Pack.

Sieh dir unten im neuesten Trailer an, was jetzt im Spiel verfügbar ist.