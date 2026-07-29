Warhammer 40,000: Space Marine II präsentiert das Confrontation Update in einem actiongeladenen Trailer

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Da wir uns den zwei Jahren nähern, seit wir zum ersten Mal etwas Ceramite-Panzerung aufgelegt und angefangen haben, alle als unseren Kampf-Bruder zu bezeichnen, zeigen Saber Interactive und Focus Entertainment keine Anzeichen, mit Updates für Warhammer 40,000: Space Marine II langsamer zu werden. Der 14. Patch des Spiels, das Confrontation Update, bringt das zweite Jahr mit neuen PvP-Arenen, Kosmetika und mehr zum Abschluss.

Der Eternal War-Modus, in dem du und dein Trupp gegen feindliche Space Marines (egal ob loyal oder ketzerisch) antrittst, bietet zwei neue Karten: Sanctum führt uns zu einem Tempel, der kurz davor ist, zerstört zu werden, und Facility on Demerium zeigt uns die industrielle Seite des Imperiums. PvE wird bei diesem Update jedoch nicht ausgelassen, denn der Scarab Occult Terminator Sorcerer wird als beeindruckender neuer Terminus-Gegner hinzugefügt.

Wie immer mit einem Patch für Warhammer 40,000: Space Marine II können wir mit einigen kosmetischen Gegenständen im Rahmen des Confrontation Updates rechnen. Die Salamanders bekommen ein weiteres Champion-Paket, diesmal mit Fokus auf die Heavy-Klasse, die brennend heiße Waffen bewaffnet, die Gegner vor deinen Augen verdampfen lassen. Die Raptors erhalten außerdem 5 einzigartige Rüstungsteile in ihrem kosmetischen Paket, sodass du eine schleichendere Atmosphäre annehmen kannst.