Warhammer 40,000: Space Marine II Patch 11 erscheint im November

Das zweite Jahr von Warhammer 40,000: Space Marine II hat Anfang des Monats begonnen, als wir die Veröffentlichung von Patch 10 erlebt haben. Bei dem monströsen Ausmaß dieses Updates gab es jedoch einige Probleme, die Saber nicht ganz berücksichtigt hatte.

Im Community-Update für Warhammer 40,000: Space Marine II im September teilt uns Saber mit, dass es sich um viele Fehler gekümmert hat und die Leistung weiterhin überwacht, aber es blickt auch nach vorne, auf das nächste große Update des Spiels. Patch 11 erscheint Ende November und bringt einen neuen Blood Angels-Skin für die Taktiker-Klasse und das Salamander-Kosmetikpaket mit sich.

Space Marines, die enttäuscht sein könnten, dass die Blood Angels in der Taktiker-Klasse und nicht in der Assault-Klasse vertreten sind, sollten bis zum Oktober-Update warten, wenn wir das Design dieses neuen kosmetischen Sets sehen werden.

In der Zwischenzeit gibt es einen Vorgeschmack auf das Gameplay von Patch 11, das eine neue PvE-Operations-Mission und einen neuen Bosskampf dazu enthält. Unten findet ihr einige Bilder der kommenden Karte.