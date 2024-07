Warhammer 40,000: Space Marine II ist Gold geworden

HQ

Viele waren enttäuscht, als Saber Interactive Warhammer 40,000: Space Marine II würde dann doch keine öffentliche Beta bekommen, auch wenn das daran lag, dass sich die Entwickler auf die Optimierung und Fertigstellung des sehr vielversprechenden Spiels konzentrieren wollten. Die gute Nachricht ist, dass sich diese harte Arbeit ausgezahlt hat.

Der Publisher Focus Home Interactive verrät, dass Warhammer 40,000: Space Marine II Gold geworden ist und definitiv wie geplant am 9. September auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Das bedeutet, dass sie genau zwei Monate Zeit haben, um jede einzelne Beule in der Panzerung zu polieren, bevor sie uns riesige Horden von Feinden abschlachten lassen, also hoffen wir, dass das bedeutet, dass es von Anfang an einwandfrei läuft.