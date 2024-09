Warhammer 40,000: Space Marine II ist bereits das zweitmeistverkaufte Spiel des Jahres

HQ

Wir haben Warhammer 40,000: Space Marine II absolut geliebt und ihm im gesamten Gamereactor-Netzwerk durchweg himmelhohe Einschaltquoten gegeben. Und anscheinend haben sich mehr Leute als wir von dem wunderbaren Action-Adventure überzeugen lassen, denn GamesIndustry-Redakteur Christopher Dring berichtet nun, dass die Verkäufe im wahrsten Sinne des Wortes in die Höhe schnellen.

Es stellt sich heraus, dass das Spiel in Europa "bereits das 2. größte NEUE Spiel dieses Jahres ist, nach nur 2 Wochen". Das einzige Spiel, das sich mehr verkauft hat, ist Helldivers II, das aber im Februar veröffentlicht wurde und daher viel mehr Zeit auf dem Markt hatte. Dring merkt an, dass Space Marine II damit "vor Last of Us 2: Remastered, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Tekken 8, F1 24, WWE 24, Star Wars Outlaws und Prince of Persia" liegt.

Nicht schlecht und sehr wohlverdient, finden Sie nicht?