Warhammer 40,000: Space Marine II hat mehr als 12 Millionen Spieler überschritten

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Vor etwa 18 Monaten schenkten Saber Interactive und der Publisher Focus Entertainment der Welt die lang erwartete Fortsetzung Warhammer 40,000: Space Marine II – ein Spiel, das wir absolut liebten und das eindeutig ein Zuhause unter den Spielern fand, da es schnell ein großes Publikum anzog.

Seit dem Start im September 2024 hat sich das Spiel stetig erweitert und gewachsen, erreicht immer mehr Spieler und übertrifft einen Meilenstein nach dem anderen. In dieser Hinsicht wurde nun bekannt, dass das Spiel bis zu 12 Millionen Spieler erreicht hat – eine Leistung, die Focus als übertrifft "sogar unsere kühnsten Träume".

Wenn man sich diesen Erfolg ansieht, ist es keine Überraschung, dass recht früh ein grünes Licht für ein drittes Kapitel der Serie kam, das derzeit bei Saber Interactive entwickelt wird und für einen unbekannten Veröffentlichungstermin geplant ist.