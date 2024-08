Warhammer 40,000: Space Marine II Erweiterte Gameplay-Vorschau: Möge sich der Kaiser freuen!

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind wir nur noch etwas mehr als einen Monat von der Veröffentlichung von Warhammer 40,000: Space Marine II entfernt, und zu diesem Zeitpunkt haben wir viel vom Spiel gesehen. Blutige Trailer, Multiplayer-Enthüllungen, es ist alles sehr aufregend, aber abgesehen von einer kurzen Session auf der Gamescom im letzten Jahr hatten wir es nicht wirklich geschafft, uns in das viszerale Action-Erlebnis von Saber Interactive zu vertiefen. Das heißt, bis jetzt.

Ein Space Marine ist eine knifflige Sache, die man auf den Punkt bringen kann. Sie sind Supersoldaten, ja, aber im Gegensatz zu deinen Spartanern in Halo oder Doom Guy werden Space Marines innerhalb ihres jeweiligen Universums an einen unglaublich hohen Standard gehalten. Sie sind praktisch Halbgötter im Vergleich zu den meisten Menschen in Warhammer 40.000. Mächtiger, größer und nahezu alterslos, ist ihre Präsenz etwas, das in einigen Medien normalisiert und in anderen vergöttert wurde. In Warhammer 40,000: Space Marine II hat es Saber Interactive geschafft, das Konzept eines Space Marines absolut auf den Punkt zu bringen.

Wenn du in einem Level durch einen der seltenen imperialen Verstecke stolzierst, fallen Mitglieder der imperialen Garde bei deinem Anblick auf die Knie, beugen sich sofort dir als ihrem Herrn und erhalten einen Schub an Moral, da sie wissen, dass du gekommen bist, um an ihrer Seite zu kämpfen. Es zeigt ein großartiges Verständnis dafür, wie dieses Universum mit den seltenen Supersoldaten umgeht, die Space Marines sind, und dennoch bedeutet es nicht, dass man auf dem Schlachtfeld unaufhaltsam ist.

Der empfohlene Schwierigkeitsgrad für Warhammer 40,000: Space Marine II ist schwer, den wir während unserer Zeit damit verwendet haben, und es erwies sich als herausfordernde, aber lohnende Erfahrung. Du bist nicht unsterblich, nicht einmal annähernd, und wenn du dich kopfüber in eine Menge Chaoskrieger oder einen Schwarm von Tyraniden stürzt, wirst du niedergeschlagen, aber du kannst sicher sein, dass du eine Spur hinterlassen wirst, bevor du auf dem Boden aufbrichst. Das Gameplay von Warhammer 40,000: Space Marine II ähnelt dem des ersten Spiels. Die Mischung aus Third-Person-Shootern, gefolgt von unvermeidlichen Nahkämpfen, bei denen du von Dutzenden von Feinden gehetzt wirst, wird jedem, der Space Marine gespielt hat, bekannt vorkommen, und du hast wieder Schilde, die deine kostbare Gesundheit vor Schaden schützen. Diese Kernprinzipien bleiben die gleichen, und dennoch hat Saber einige Ergänzungen zum Gameplay-Loop vorgenommen, die sich für den Gesamtablauf revolutionär anfühlen.

Zunächst einmal kann man jetzt während einer Hinrichtung keinen Schaden mehr erleiden, was ein Lebensretter ist, denn im ersten Spiel würde man bei falscher Hinrichtungsanimation einfach von den anderen Orks zu Tode gehackt werden, die nicht warten wollten, bis sie an der Reihe waren. In der Fortsetzung folgen Exekutionen, die entweder gerade genug Schaden an einem großen Feind anrichten oder parieren. Ja, es gibt ein Pariersystem in Space Marine II, das es dir ermöglicht, kleinere Feinde aus der Luft zu schnappen und zu zerquetschen, wenn sie sich auf dich stürzen, und schwerere Angriffe der größeren Kreaturen und Bösen zu blocken, denen du gegenüberstehst. Nicht jeder Angriff kann geblockt werden, also musst du die Augen offen halten, aber nicht nur Ausweichen oder Angriff zu spammen ist eine großartige Möglichkeit, um Sabers Fortsetzung eher wie ein blutiges Fest eines denkenden Mannes wirken zu lassen, auch wenn es immer noch weitgehend darauf angewiesen ist, dass du dich einfach zurücklehnst, während dein Plasmablaster einen Dämon nach dem anderen zurück zum Warp schickt.

Mit einem so starken Fokus auf den Nahkampf könnte es sich so anfühlen, als würde das Gunplay in diesem Spiel einen Schritt zurück machen, zum Glück hat Saber Interactive das Fett des ersten Spiels wieder abgeschnitten und sich darauf konzentriert, Schüsse zu liefern, die sich wirkungsvoll anfühlen, ohne aufdringlich zu sein oder vom Kern des Nahkampfes abzulenken, bei dem man sicherlich den größten Spaß daran haben wird, sich im Blut seiner Feinde zu tränken. Anders als im ersten Spiel, in dem du vier Waffenslots hast, hast du in Space Marine II nur eine Primär- und eine Sekundärwaffe, mit der einen oder anderen größeren Tertiärwaffe, die du in einer Mission aufheben kannst. Es könnte bedeuten, dass du nicht alle möglichen Bedürfnisse in deiner Ausrüstung erfüllen kannst, wie z.B. einen Scharfschützen, der lästige Feinde ausschaltet, die aus der Ferne kommen, sowie einen schweren Bolter, der sich durch die Masse der Tyraniden kämpft, die sich auf dich stürzen – hier kommt der Fokus von Space Marine II auf Koop ins Spiel. Du und deine beiden Squad-Freunde sollten die Schwächen des anderen abdecken, und obwohl die KI sowohl in der Kampagne als auch im Koop-Modus ziemlich hilfreich ist, ist sie nicht annähernd so stark, wie wenn man zwei echte Spieler an seiner Seite hätte.

Das Gameplay ist druckvoll und macht unglaublich viel Spaß, zum Teil dank des Sounddesigns, das die Ohren mit donnerndem Bolterfeuer verwöhnt, mit lautem Gebrüll, wenn ein Kettenschwert durch die Luft schwingt, und mit ekelerregenden Quetschungen, wenn man die Klaue eines Tyraniden durch seinen Kopf rammt und das Chitin seiner Rüstung auf dem ganzen Boden zerschmettert. Sogar die Schläge deiner massiven Stiefel, die auf den Boden aufschlagen, haben ein solches Gewicht, dass das Erlebnis umso lebendiger wird. Für diejenigen, die den Geist eines der Besten des Kaisers verkörpern möchten, gibt es nichts, was dem näher kommt. Bei Space Marine II geht es jedoch nicht nur darum, dass du als Space Marine schlüpfst. Auch hier gibt es eine Geschichte, die im Wesentlichen auf zwei parallelen Linien verläuft. In der Koop-Kampagne unterstützt ihr Titus, und während der Spielsequenz, die wir gespielt haben, rettete das Koop-Team den führenden Jungen tatsächlich vor dem Tod durch tausend Tyraniden, nachdem es einen verwundeten Hive-Tyrannen getötet hatte, was an sich schon ein sehr lustiger und überraschend detaillierter Bosskampf war.

Space Marine II bläst die Bosse des ersten Spiels aus dem Wasser. In unserer Zeit mit dem Spiel haben wir gegen einen Chaos-Zauberer und einen Schwarm-Tyrannen gekämpft, die sich beide als sehr tödlich erwiesen haben, mit einzigartigen Angriffsmustern und Kombos, die darauf ausgelegt sind, euch in einen rhythmischeren Tanz des Todes zu versetzen als der übliche Fleischwolf der Hordenkämpfe. Es sind weder übermäßig schwierige Bosse, noch sind sie auf ein überwältigendes Niveau ausgelegt, aber ihre Hinzufügung bleibt sicherlich nicht unbemerkt und wir können es kaum erwarten, uns in mehr dieser filmreifen Kämpfe zu stürzen.

Es ist schwer, ein frühes Urteil über die Geschichte zu fällen, wenn man bedenkt, was wir bisher gespielt haben. Es gibt immer noch viel Spannendes in dem, was mit Titus zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel passiert ist, vor allem nach einigen Enthüllungen in dem Abschnitt, den wir gespielt haben, aber da sich die Mission hauptsächlich darauf konzentrierte, das Gameplay zu zeigen, gab es nicht viel, in das man eintauchen konnte. Clive Standen leistet gute Arbeit als Ersatz für Mark Strong als Titus, und wir sind daran interessiert, mehr über die anderen Marines im Trio, Gadriel und Chairon, zu erfahren. Es ist schwierig, aus einem Space Marine einen einnehmenden Charakter zu machen, da sie eher als Machtfantasien als als Menschen konzipiert sind, aber hoffentlich kann Saber es schaffen. Es fühlt sich an, als wäre es das Schlüsselstück, das in diesem Puzzle fehlt, um Space Marine II wirklich von einem Spiel, das jeder Warhammer-Fan spielen sollte, in die Riege eines Top-Action-Titels zu bringen.

Es gab auch ein paar Bugs, auf die wir beim Durchspielen gestoßen sind, und wir sprechen hier nicht von Tyraniden. Einige Gegner blieben mitten in den Hinrichtungsanimationen stehen, und auch ein paar andere visuelle Störungen waren zu finden. Kleinigkeiten, die nicht von dem abgelenkt haben, was für den Rest des Jahres einer unserer am meisten erwarteten Titel bleibt, aber bemerkenswerte Einschlüsse für alle, die am Rande der Vorbestellung stehen. Ansonsten, mach weiter im September für den Rest dieser Erfahrung, bei der ich mir wünschte, ich wäre auch ein 10 Fuß großer Supersoldat, der in einem Universum lebt, in dem alles die ganze Zeit ist.