Warhammer 40,000: Space Marine II erreicht über 130.000 Spieler im Early Access

Warhammer 40,000: Space Marine II startet heute. Wenn Sie jedoch bereit waren, für eine der teureren Editionen des Spiels auszugeben, spielen Sie wahrscheinlich seit dem 5. September in der Early-Access-Phase.

Was auch immer Ihre Meinung darüber ist, mehr Geld auszugeben, um Early Access zu erhalten, es ist klar, dass Warhammer 40,000: Space Marine II deswegen ein wenig an Popularität gewonnen hat. Laut SteamDB hat das Spiel mit 134.302 gleichzeitigen Spielern einen Spitzenwert erreicht.

Außerdem ist es derzeit die Nummer 1 bei den Topsellern und die Nummer 2 bei den Wunschlisten im Steam Store, also wird diese Zahl vielleicht noch steigen, wenn das Spiel richtig veröffentlicht wird. So oder so, da auch Konsolenspieler in Betracht gezogen werden müssen, scheint dies ein starker Start für das Warhammer 40.000-Spiel zu sein.