Warhammer 40,000: Space Marine II erreicht 7 Millionen verkaufte Exemplare

Das Tempo hat sich etwas verlangsamt, aber der Smash-Hit vom letzten Jahr Warhammer 40,000: Space Marine II verkauft sich weiterhin sehr gut, und nun verkündet der Publisher Focus Entertainment via Bluesky, dass ein weiterer Meilenstein erreicht wurde:

"Hier ist ein weiterer großer Meilenstein, der uns mit Dankbarkeit erfüllt: 7 Millionen Spieler auf #SpaceMarine2 🎉🎉

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei allen Space Marines da draußen für ihre unerschütterliche Unterstützung bedanken. Vielen Dank (7M mal) 💙 "

Sehr beeindruckend natürlich, und noch im Januar lag sie bei sechs Millionen, was bedeutet, dass sie in fünf Monaten um eine Million gestiegen ist und damit mit durchschnittlich 200.000 verkauften Exemplaren pro Monat vor sich hin tuckert. Wenn du Warhammer 40.000 und/oder düstere Action (und großartige Grafiken) magst, dann solltest du unserer Meinung nach unseren Testbericht lesen, in dem wir erklären, warum du dieses Spiel spielen solltest.