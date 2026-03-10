Warhammer 40,000: Space Marine II Entwickler ist so beschäftigt, dass er die "coolste IP aller Zeiten" zweimal ablehnen musste

HQ

Es ist der Traum vieler Studios, mit riesigen IPs zu arbeiten. Mit ihren Lieblingsspielzeugen auf neue Weise spielen zu können und sie möglicherweise durch ein großartiges Videospiel einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen. Warhammer 40,000: Space Marine II genau das gemacht, und doch hätte der Entwickler mit einer noch cooleren IP arbeiten können.

Sabers Chief Creative Officer, Tim Willits, hat kürzlich mit IGN gesprochen und enthüllt, dass es ein Spiel gibt, das das Studio nicht nur einmal, sondern zweimal ablehnen musste, und dass es mit einem großen IP arbeitet, über das Willits nichts sagen kann. "Ich kann es nicht sagen, aber es gibt ein Spiel, bei dem sie zweimal zu mir gekommen sind, und so ist es mein 'irgendwann in der Zukunft werde ich damit angeben'. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich sonst Ärger bekomme, aber es ist die coolste IP überhaupt, und ich kann das Spiel nicht machen, weil wir einfach zu viel um die Ohren haben."

"Wenn ich dir das Spiel erzählen könnte, das ich zweimal abgelehnt habe, würde es die Welt schockieren," sagte Willits. Solche Aussagen versetzen die Menschen natürlich in Spekulationsüberdrive. Sofort wird man wahrscheinlich von Star Wars angezogen, aber da das KOTOR-Remake noch geplant ist, zählt das wohl nicht. Harry Potter und Herr der Ringe fallen mir auch ein, aber es gibt wirklich viel Potenzial für das, was Willits als die "coolste IP aller Zeiten" bezeichnet.

Vielleicht kann er eines Tages damit angeben, und wir können dann stöhnen, wenn wir erkennen, was wir verpasst haben. Saber ist momentan unglaublich beschäftigt, unterstützt weiterhin Warhammer 40,000: Space Marine II, arbeitet an der Fortsetzung, veröffentlicht Turok: Origins, arbeitet am bereits erwähnten KOTOR-Remake, veröffentlicht das Hellraiser-Spiel, ach ja, und entwickelt auch ein John-Wick-Spiel. Es gibt auch eine ganze Menge unerwähnter Themen, an denen sie arbeiten, sodass wir verstehen, warum sie ein Projekt hier und da ablehnen müssen, egal an welche IP es gebunden ist.