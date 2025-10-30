Warhammer 40,000: Space Marine II enthüllt zwei neue Bosse auf der neuen PvE-Karte

HQ

Das Community-Update für Oktober von Warhammer 40,000: Space Marine II ist da, und wie immer bei diesen Beiträgen von Saber Interactive haben wir eine gute Vorstellung davon, was wir in zukünftigen Inhaltsupdates bekommen werden, sowohl in Bezug auf kostenlose Inhalte als auch auf kosmetische Gegenstände.

Im Community-Update-Post auf Steam erzählt uns Saber, dass es ein bisschen geklimpert hat, als es hieß, dass wir auf der kommenden PvE-Karte einen neuen Boss bekommen würden. Das liegt daran, dass wir stattdessen zwei davon bekommen. Anstatt gegen einen Tyraniden Prime zu kämpfen - den Höhepunkt des Kriegerstamms der außerirdischen Käfer - werden wir uns vor zwei ducken, während die geflügelten Xenos über unsere Köpfe hinwegfliegen und versuchen, sie mit Klingengliedmaßen abzuschneiden.

Diese Bosse sind in der neuen Operation Reclamation zu finden, in der Space Marines ein vom Feind gekapertes Schiff infiltrieren und zerstören. Wenn ihr in eurer Mission frisch aussehen wollt, solltet ihr vielleicht einige der neuen kosmetischen Gegenstände ausrüsten, die mit Patch 11 erscheinen. Das Blood Angels Champion Pack geht weit über das bloße Anmalen unserer Space Marines hinaus, denn jetzt können wir uns als Sanguinary Guard verkleiden. Auch das Salamander-Kosmetikpaket kann sich nicht lumpen lassen und kommt mit Looks aus vier Nachfolgekapiteln sowie dem traditionellen Salamander-Grün daher.