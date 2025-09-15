Warhammer 40,000: Space Marine II Director verrät Herausforderungen, eine neue Klasse ins Spiel zu bringen

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II bekommt eine neue Klasse in der Techmarine. Wir wussten schon seit geraumer Zeit von seiner Ankunft, aber es hat sich als ziemliche Herausforderung erwiesen, einen neuen Charakter ins Spiel zu bringen, da diese Space Marines mehr als nur ein Loadout sind und ihre eigenen Persönlichkeiten und erzählerischen Rollen erhalten haben.

Im Gespräch mit WellPlayed auf YouTube sprach der Creative Director von Space Marine II, Oliver Hollis-Leick, darüber, wie sich der Techmarine einfügen wird. "Es ist ein ziemlich schwieriger Prozess", sagte er. "Space Marines sind in der Art und Weise, wie das geistige Eigentum präsentiert wird, sehr gut definiert. Besonders in einem Kapitel kann es schwierig sein, zwischen verschiedenen Charakteren zu unterscheiden."

Hollis-Leick sprach auch darüber, dass das Techmarine dazu geführt hat, dass die Entwickler neue Dialoge hinzufügen und einige Erzählungen ändern mussten, um sie einzubeziehen. Das Gespräch verlagerte sich dann auf andere Klassen, insbesondere auf den Kaplan, der bei den Fans für die zukünftige Aufnahme sehr beliebt ist.

"Einige der Charaktere haben ein begrenzteres Waffenset." Hollis-Leick erklärte. "Und das bedeutet, dass es schwierig sein kann, es so zu implementieren, dass es in den Kampfstil von Space Marine II passt. Letztendlich haben wir uns für die Techmarine entschieden, weil sie besser passte."