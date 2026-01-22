Warhammer 40,000: Space Marine II Details zum Techmarine-Klassenspiel

HQ

In nur wenigen Wochen werden wir Warhammer 40,000: Space Marine II s siebte Klasse sehen. Der Techmarine war vielleicht nicht die erste Vermutung der Leute, als sie hörten, dass eine neue Klasse unterwegs war, aber der Diener des Omnissiah scheint sich von den anderen Klassen des Spiels abzuheben. Wir müssen dank eines neuen Beitrags von Xbox Wire noch einige seiner Gameplay-Details beleuchten.

Uns wird gesagt, dass Techmarines im Grunde für die Kontrolle von Menschenmengen und die Flächenverteidigung konzipiert sind. Mit einer massiven Stangenwaffe in der Omnissianischen Axt als Hauptwaffe im Nahkampf können sie Wellen von Gegnern mit großen, schwungvollen Schwüngen niederwerfen. Ihre Fernkampfgeräte sind zudem darauf ausgelegt, auf kurze und mittlere Distanzen am effektivsten zu sein. Seine mechanischen Arme und der Turm, die an seinem Power Pack montiert sind, lassen ihn sowohl visuell als auch im Gameplay hervorstechen.

Seine Kampffähigkeit oder sein Ult bringt diesen Turm in Aktion und durchbricht automatisch mühelos die Horden herannahender Gegner. Der automatische Turm setzt außerdem automatisch Schussangriffe für dich ein, sodass Spieler, die nicht das perfekte Ausweich- oder Pariertiming finden, so aussehen können, als hätten sie die Fähigkeiten eines Meisters.

Techmarines können außerdem Tarantula-Geschütztürme bedienen, die über die Karten des Spiels verteilt sind, und die Klasse hat ihren eigenen Perk-Baum mit 25 Stufen zum Freischalten. Es scheint, als wäre das einzige Problem, das die Spieler haben werden, den Techmarine zu spielen, da wahrscheinlich alle ihn ausprobieren wollen, wenn Patch 12 erscheint.