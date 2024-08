Warhammer 40,000: Space Marine II Details zu Crossplay, Konsolenleistung und mehr

HQ

Am 9. September startet Warhammer 40,000: Space Marine II weltweit. Vorher könnt ihr das Spiel früher spielen, wenn ihr die Gold oder Ultra Editions des Spiels vorbestellt habt. Mit dieser frühen Freischaltung bedeutet dies, dass sich die Schleusen für Saber und Focus öffnen werden, sobald die Spieler ihr Spiel spielen werden.

In einem Community-Update im August haben die Entwickler gepostet, was die Spieler erwarten können, wenn sie in Warhammer 40,000: Space Marine II einsteigen. Vom ersten Tag an wird Crossplay auf Konsolen- und PC-Plattformen verfügbar sein, aber der PvP-Modus "Ewiger Krieg" wird separate Lobbys für Konsolen und PC haben, was bedeutet, dass ihr nur mit euren plattformübergreifenden Freunden im Koop-Modus spielen könnt. Plattformübergreifendes Speichern wird ebenfalls vom ersten Tag an verfügbar sein.

Das Update beschreibt auch die Leistung der Konsole. Beim Start können Sie mit 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde spielen. Auf der Xbox Series S können Sie nur 1440p mit 30 Bildern pro Sekunde abrufen, da der Leistungsmodus auf der Plattform nicht verfügbar ist.

